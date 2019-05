Český Krumlov /VIDEO/ – Postavit se před plný sál a odvyprávět spatra dobrodružný příběh či zážitky se sportem, to chce pořádnou odvahu. Našlo ji šest dětí ze 3.A z krumlovské ZŠ TGM, které na soutěž „Máme rádi nejen čtení, ale taky vyprávění“ připravila jejich třídní, Zlatuše Petříková, a také dvě starší žačky, jedna ze ZŠ Březová (ta zajišťuje domácí vzdělávání přes internet), druhá z Plešivce.

„Je to důležitá výbava do života, dokázat mluvit před ostatními, dětem se to určitě bude v životě hodit,“ vysvětlila Zlatuše Petříková, proč se dětem i v tomhle směru věnuje.