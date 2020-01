Filmový festival ČERNÁ VĚŽ již deset let dává šance všem. A protože jubilejní desátý ročník si zaslouží maximální pozornost, přihlášky filmů se otevírají již nyní, o pět měsíců dřív a potrvají až do konce července. Registrovat svůj film můžete na www.festivalcernavez.cz.

Poměrně jasnou vizi o letošním ročníku má Milan Pleva, ředitel festivalu: „Pevně věřím, že letos získáme do soutěže ke dvěma stovkám filmů z Česka a Slovenska a překonáme tak dosavadní rekord 171 filmů z pátého ročníku. Velká základna registrovaných filmů nám umožní vytvořit kvalitní výběr nominovaných filmů v hlavní soutěži a zároveň přivítat v Českých Budějovicích na společném setkání spoustu autorů.“

Kategorie v hlavní soutěži doznaly malých změn. Původní Malý film a Velký film se slučují pod jednu kategorii Amatérský film, která je určena všem filmařům, jenž filmy natáčejí především pro potěšení své a svého okolí,bez rozpočtu a profesionálního technického a produkčního zázemí.

Vrací se kategorie Animovaný film pro filmaře tvořící kreslené a animované filmy. Další změna se odehrála v ocenění Mladá tvorba. Cena letos zamíří některému z filmařů mladšímu 18 let (původně 15 let). A poslední novinkou je, že do kategorie Studentský film nyní spadají i studenti středních škol se zaměřením na filmovou a audiovizuální tvorbu. Dokumentární film a Nezávislý film zůstávají beze změn. Realizační tým jako každý rok předá také Cenu realizačního týmu a jeden z filmů si odnese Cenu diváků.

„Jubilejní ročník je pro nás vyvrcholením naší desetileté snahy podporovat talentované filmaře a ukázat českobudějovickému publiku jejich filmy na velkém plátně,“ doplňuje Milan Pleva. Realizační tým letos festival přesouvá do velkého českobudějovického sálu KD Slavie, kde vytvoří atmosférickou kinokavárnu s velkým plátnem pro téměř tři sta diváků. Festival se zároveň rozšíří na tři dny, a to 26. – 28. 11. 2020, a chce do Českých Budějovic pozvat co největší množství filmových tvůrců z Česka a Slovenska. „Letos budeme v rámci programu více myslet na setkání filmařů, networking, diskuze a vzájemnou inspiraci. Plánujeme i gaučovou diskuzi na vybrané téma ze světa nezávislého filmu,“ upřesnil Milan Pleva.

Závěrečný večer se v sobotu 28. 11. ponese v muzikálovém duchu. Nabídne velkolepý koncert muzikálových melodií s předáváním cen vítězům a spojí na pódiu v rámci festivalového motta „Dáváme šance všem“ stovku hudebníků, zpěváků a tanečníků. To vše již podesáté pro děti z českobudějovického Centra BAZALKA.

„Klíčové je nyní sehnat pro jubilejní ročník dostatek finančních prostředků, ale jsme optimisté a věříme, že na konci listopadu ukážeme v Českých Budějovicích největší show pod Černou věží,“ věří Milan Pleva a nenápadně naznačuje i letošní téma ročníku, kterým bude filmový muzikál.