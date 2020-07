Ve čtvrtek 23. července bude mít v českokrumlovském kině premiéru životopisný portrét bývalého prezidenta Václava Havla, film režiséra Slávka Horáka, jednoduše nazvaný Havel. O Václavu Havlovi vznikla již celá řada dokumentů, ale jako „hrdina na velkém plátně“ se nyní objeví poprvé.

Film Havel | Foto: info.cz

Ztvární ho českobudějovický rodák, herec Viktor Dvořák. V roli Havlovy manželky Olgy se představí Anna Geislerová a známého herce a disidenta Pavla Landovského si zahraje Martin Hoffman. Dle slov tvůrců by se mělo jednat o zajímavé vyobrazení Václava Havla v nejtěžších chvílích jeho života od roku 1968 až po pád komunismu v roce 1989. Režisér a scenárista Slávek Horák se krom Havlova politického angažování a nepolevujícího boje za pravdu snaží poukázat i na jeho bouřlivý život dramatika a také na vztah k ženám, včetně znázornění silného pouta s manželkou Olgou. Mimo drama slibuje i humor, což by rozhodně nebylo od věci. Staré filmařské rčení totiž praví, že nejlepší je vyprávět pravdu zábavně. Byl by totiž hřích, kdyby film o tak velké osobnosti, jakou byl Václav Havel, zůstal jen nudnou faktickou biografií. Očekávání jsou veliká!