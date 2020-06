Podle Jiřího Šimánka je dobře, že i v této době se drží tradice. „Každoročně v červnu naše radnice hostí tuto výstavu, kde jsou v hlavní roli Teodor Buzu a jeho nejdospělejší žáci,“ podotkl. Letos jejím ústředním tématem byl Tábor, protože slaví magické 600. výročí.

Život kultuře

Jak doplnil Teodor Buzu, je tomu již 27 let, co se pravidelně se žáky Základní umělecké školy Oskara Nedbala v Táboře vracejí do Plané nad Lužnicí. „Trochu jsem se bál, že se vernisáž nebude moci kvůli opatřením uskutečnit. Těší mě však, že během posledních dní různá média vyzývají umělce, aby vrátili kultuře život nebo životu kulturu,“ zmínil.

Umělci se podle něho nemusí vracet, protože nikam neodešli. „Fyzická karanténa automaticky neznamenala kulturní karanténu. Nejlepší věci totiž vznikají o samotě. Zastavený čas pro nás nic neznamenal, protože kulturní člověk nikdy nespí a život je tam, kde se nachází kulturní člověk,“ přiblížil.

Jedinečná výstava

Letošní výstava je i díky tomuto období výjimečná. „Skupina mých dospělých žáků si intuitivně váží toho, že spolu můžeme pracovat či dokonce mlčet, tvořit a snít. Takový vzácný projev nám dal sám život,“ dodal Teodor Buzu.

Krása je dle jeho slov demonstrací řádu. „Původně jsme počítali, že přijde málo lidí. Protože někteří se bojí vyjít ven a někteří i dovnitř. Někdo neví, že muzea a galerie jsou už otevřené a někdo dokonce nevěděl, že byly vůbec zavřené,“ zavtipkoval.

Rok od roku na svých studentech pozoruje zlepšení. „Přibývá světlo v jejich obrazech, a to znamená naději,“ popsal. Za žáky promluvila Veronika Drdáková. „Chtěli jsme ti poděkovat za otevřenou a milou atmosféru, kterou dokážeš každé pondělí vytvořit při našich hodinách,“ řekla předávajíc květinu.

Událost tradičně doprovodila také kapela Starý psi a mladý kočky revival, vzpomínalo se na loni zesnulého básníka, dobrodruha a člena kapely Lumíra Slabého.

Zdroj: Youtube

Obrazy si lze prohlédnout v úředních hodinách až do 24. června.