České Budějovice není první město, kam se svou novinku přivezl. S reakcemi publika je spokojený. „Zdá se, že je to pochopitelný film, diváci se smějí i dojímají se tam, kde mají,“ myslí si Jiří Mádl, který snímek režíroval a scénář napsal už před osmi lety.



Nevrlého profesora Rypara, který nepřipustí žádné novoty, měl hrát původně Jan Tříska. Před první klapkou bohužel tragicky zemřel. Roli po něm získal ostřílený herec Alois Švehlík. „Lojza totiž splňoval mou původní představu, že by měl být jako Christopher Plummer,“ uvažuje Jiří Mádl, proč zvítězil Alois Švehlík mezi ostatními. Na „kamerovky“ prý přišli snad všichni známí herci jeho věku. „Když vidíte herce, jak hraje nějakou scénu, a už se těšíte, až bude další, tak on je asi ten správnej,“ vysvětluje. Zkušený herec neměl problém poslouchat pokyny mladého režiséra. „Je mladý a talentovaný,“ krčí rameny.



Ve filmu se jako profesor Rypar ujme nešťastného Vietnamce Songa, poskytne mu přístřeší i laskavé slovo. Pětadvacetiletý Duy Anh Tran, kterému se říká Lukáš, prý s Aloisem Švehlíkem ladil od začátku. Jiří Mádl přiznává, že vybrat do filmu neherce je risk. „Protože to, že mu to šlo na cvičišti, ještě neznamená, že mu to půjde i na bojišti,“ říká režisér, scénárista a rodilý Budějčák v jedné osobě.



Lukáš, který stál před kamerou poprvé, však obstál a rád by se filmu věnoval dál. „Už od mala mi doma říkali, že jsem trdlo, že bych se měl dát na herectví,“ směje se mladík. Čeština je jeho rodný jazyk, ve filmu se ji teprve učí. „Byla to pro mě výzva. Uvědomil jsem si, že umím vietnamsky, česky, ale nic mezi tím,“ vypráví Duy Anh Tran. Špatnou češtinu z úst Vietnamců odposlouchával ve večerkách, ale i doma. Snímkem si splnil sen. „Snowborďáci, Rafťáci. Na Jirkových filmech jsem vyrůstal. Jsem rád, že jsem ho mohl poznat z profesní i osobní stránky,“ říká Lukáš o Jiřím Mádlovi.



Když je už hotovo, co bude dál? „V sobotu jedeme do Itálie,“ těší se Jiří Mádl. Kromě odpočinku tam bude s producentkou Monikou Kristlovou a kameramanem Martinem Ziaranem i pracovat. Rád by „naťukl“ třetí projekt. Bude se jmenovat Velmi krátké vlny. Snímek se bude odehrávat v prostředí redakce redakci Mezinárodního života v Československém rozhlase v 60. letech, kterou vedl Milan Weiner.