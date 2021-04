Jihočeská kultura za covidu: Nepřijde-li rozvolnění, začnou existenční problémy

Je to už půl roku, co mají kulturní instituce zavřeno. Co se děje za jejich dveřmi?

Trubači orchestru opery Jihočeského divadla opět hráli ze střechy českobudějovické radnice. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Měsíce se již na pódiích nezpívá, nehraje a netančí. Jinak tomu není ani na jihu Čech. Dům kultury Metropol podle ředitele Petra Holby ovlivňují restrikce proti šíření koronaviru fatálně. „Bez omezení jsme mohli realizovat naše aktivity v podstatě jen v loňských letních měsících, které však patří z hlediska tržeb mezi naši vedlejší sezonu, takže jsem neměli příležitost se ekonomicky nadechnout a už vůbec ne vytvořit nějaké finanční rezervy,“ posteskl si Petr Holba a dodává: „Všichni s nadějí hledíme do budoucna, věříme, že pomůže proočkování populace a budeme se opět moci setkávat ve společnosti našich přátel na kulturních ale i jiných společenských či sportovních událostech.“ DK Metropol podle něj stále hledá nové a nové termíny, opakovaně překládá již i víckrát přeložené kulturní akce a doufá v trpělivost návštěvníků. „Snad si na svůj program počkají a nebudou žádat vrácení vstupného. I toto gesto nám v současnosti pomůže a děkuji všem, kteří dosud vrácení finančních prostředků ze vstupného nevyužili,“ říká. VIDEO: Ze střechy troubili lidem pro radost. Ještě příští středu Přečíst článek › Jarní pořady se právě přesouvají do podzimních měsíců. Petr Holba věří v rozvolnění opatření, ale obává se, zda diáře interpretů vzhledem k množství přesouvaných akcí nebudou přeplněné. „Situace je velice složitá,“ pokračuje a děkuje zaměstnancům za nasazení a příznivcům DK za podporu, která je motivací pro další kroky. Pokud však budou opatření pokračovat i ve druhém pololetí, tuší Holba existenční problémy. „Naše situace je o to komplikovanější, že nejsme jako zcela soukromý subjekt příjemci finančních podpor z veřejných zdrojů či dotačních titulů, které by nám mohli pomoci financovat provozní náklady,“ vysvětluje. Divadlo pomáhá i s výukou Uvnitř Jihočeského divadla (JD), ačkoliv nemůže hrát pro diváky, se stále pracuje. Ředitel Lukáš Průdek říká: „Máme plán na duben a připravujeme další představení. I bez diváků nám to dává smysl.“ Před zahájením provozu pak budou oprašovací zkoušky, aby se mohlo začít hrát. Jihočeské divadlo má spoustu dalších aktivit. „Večer nehrajeme, ale vyvažujeme to a hledáme cesty, jak využít čas a být nápomocní,“ uvádí Lukáš Průdek. Divadlo například pomáhá s distanční výukou projekty V.S.U.V.K.A. a Úča musí pryč. „To abychom ulehčili učitelům,“ vysvětluje ředitel. Další aktivitou je například i Čaj o páté, kdy zástupci divadla hovoří on-line s členy Aktiv Klubu, či středeční minikoncerty ze střechy radnice. V současné době také vrcholí opravy na otáčivém hledišti. Podle Lukáše Průdka práce postupují podle harmonogramu tak, aby se od 20. dubna mohli zaměstnanci divadla na točnu vypravit a začít ji zprovozňovat. Je třeba točnu roztočit, „rozchodit“ technické záležitosti jako zvuk a osvětlení, na programu bude úklid. Od 3. května budou již herci, tanečníci a zpěváci na točně zkoušet. Filharmonie natáčí na letišti O nuceném volnu se stavělo také v kostele sv. Anny, kde sídlí Jihočeská filharmonie (JF). Podle jejího ředitele Otakara Svobody by do 30. dubna nová podoba sálu měla být hotová. Návštěvníci se mohou těšit na lepší akustiku, nová sedadla, nové infocentrum. Dovnitř se vejde 170 diváků. Režie bude umístěna nad sálem. Kdy se dovnitř hudebníci vrátí, není jisté. „Podle toho, co bude umožněno. Využívali bychom ho od podzimu,“ nechal se slyšet Otakar Svoboda. V současné době JF natáčí koncerty a nahrává na letišti v Plané, po dokončení sálu se tato činnost přesune dovnitř. Pokud to bude možné, JF vyjede v létě opět hrát na památky v rámci festivalu Jihočeská intermezza. V plánu je zámek Kratochvíle či zámek Nové Hrady, dále účast na festivalu Třeboňská nokturna a na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov. JF o koronakrizi vydala několik CD jako limitovanou covid edici. Zpěv z auta, střech i Solnice. Jihočeské divadlo zpříjemní divákům advent Přečíst článek › Petr Brůha, manažer Sladovny v Písku, uvádí, že se Sladovně jako jiným kulturním institucím po stránce finanční momentálně dobře nedaří. „To mají v podstatě všechny podobné organizace stejně,“ myslí si. Sladovna se potýká s téměř ročním výpadkem příjmu ze vstupného. „Nicméně pracujeme na novém programu. Dokončujeme dlouhodobý mezinárodní projekt, díky kterému ve Sladovně vzniká animační studio, které bude otevřeno v červnu, připravujeme festival Pískoviště a velkou výstavu o vodě, která bude navazovat na před koncem roku 2020 otevřenou Laboratoř - O vodě.“ Zájemci navštívit Sladovnu stále nemohou, a tak ve spolupráci s organizací UUUL a Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov přichystala zvukomalebný on-line workshop Jak zní svět podle stejnojmenné knihy Hiromi Ogata. „Stále věříme, že návštěvníci budou moci přijít také do výstavy Urbania a vrátit se do stálých expozic jako jsou Mraveniště, Pilařiště či Hnízdo ilustrace,“ doufá Petr Brůha a dodává: "Kromě výstav se ve Sladovně pracuje také na protipožárních stropech či na úpravě prostoru Malé galerie.“

