Příjemný den můžete strávit na Dýňování v českokrumlovském Zahradnictví na Chvalšinské. Od 9 do 16 hodin jsou připravené dýňové speciality, opékání buřtů, sladké zákusky a mini farmářské trhy.

Architektonická procházka se koná od 15 do 17 hodin v Českém Krumlově podél Objížďkové ulice v rámci Dne architektury. Sraz je před kinem Luna. Víkendový Den architekutury je tu hlavně pro všechny NEarchitektky/ty, kteří chtějí blíž poznat své město a je zcela zdarma. V letech 1959-1964 byla v Českém Krumlově zbudována podle návrhu architekta Řezníčka nová Objížďková ulice, která ulehčila centru od autobusů, ale zároveň navždy proměnila tvář města. Během výstavby bylo zbouráno 93 domů, které byly v následujících letech často necitlivě nahrazeny panelovými domy. Procházkou podél Objížďkové ulice se s architektem Filipem Hermannem podíváte na zásahy do urbanistické struktury města.

Kláštery plné zvířat aneb Den sv. Františka v sobotu od 10 do 18 hodin v Českém Krumlově. Máte rádi zvířata? Svatý František je měl také rád! Na všechny, kteří v sobotu přijdou do Klášterů, jich proto bude plno čekat. V interaktivní expozici se potkáte s různými živými zvířátky a přichystáno je také mnoho zvířecích aktivit a úkolů. Kdo je splní, možná se potká i se samotným Františkem a získá malou odměnu! Vhodné pro děti od 3 let. Vstup je možný v rámci vstupného do Interaktivní expozice, poslední vstup v 17.00 hodin.

Františkův zvěřinec čeká na děti také přímo na klášterním dvoře v Českém Krumlově od 10 do 18 hodin. Kláštery Český Krumlov a Centrum Pepíno v Pyramidě, z.s., připravili ohrádku s živými zvířátky přímo na Klášterním dvoře! Těšit se můžete na ovečky, slepičky, kachny, králíky nebo třeba koťátka. Všechna zvířátka si můžete pohladit a seznámit se s nimi. Na dvoře také čekají dva poníci, kteří vás rádi povozí. Pozor, zvířátka je zakázáno krmit, aby je nebolela bříška! Vstup zdarma.



Jízda na poníkovi (pouze za dobrého počasí): platidlo klášterní mince, směnný kurz 1 mince = 10 Kč

Řemesla na klášterním dvoře. Drobný klášterní jarmark a otevřené řemeslné dílny pro malé i velké jsou otevřeny od 10 do 18 hodin v klášteře Český Krumlov. Získejte dovednosti hrnčíře, brašnáře, sedláře, kováře, barvířky či sklářky a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Klášterní řemeslníci mají pro vás k zakoupení připravené i výrobky ze svých dílen.

Platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

Výstava Exlibris dětské a studentské grafické soutěže na téma Český Krumlov – Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“. Zahájení je 5. 10. ve 14.00 hodin v areálu Klášterů – SUPŠ Sv. Anežky České.

Hasičská soutěž O pohár města Český Krumlov se koná v sobotu již po dvanácté v areálu VIDOX u Porákova mostu. Zahájení soutěže je v 10,00 hodin. Vítězství v kategorii muži budou obhajovat muži SDH Netřebice a ženy SDH Todně. Na závěr soutěže bude vyhodnocení okresní velké ceny okresního sdružení hasičů v požárním útoku mužů a žen 2019.

Barokní koncert z prostředí Benátek a Neapole. Speciálně pro milovníky barokní hudby je v klášterním kostele ve Zlaté Koruně připraven na sobotu 5. října instrumentální koncert z Benátek a Neapole v provedení souboru Concerto Aventino. Ten zahraje skladby Antonia Vivaldiho i koncerty pro barokní nástroje theorbu, velkou basovou loutnu, nebo cembalo. To vše na kopie dobových nástrojů. Začátek koncertu je v 18:00 hodin a pořádá jej Sancta Corona Spinea- společnost přátel Zlaté Koruny, z. s. Vstupné 150 Kč, děti do 15 let zdarma.

Třístoličník pochod - V sobotu 5.10. se u příležitosti 30. výročí pádu Železné opony koná pěší výlet na Třístoličník, kde se sejdou lidé přicházející ze tří zemí - z Rakouska, Bavorska a Česka. Z České strany se vychází v 9:45 od vlakové zastávky Nové Údolí, kam dorazí vlak ze Stožce v 9:36. Půjde se po červené turistické značce, na vrchol Třístoličníku cca 2,5 hodiny. Kdo nebude chtít jít pěšky, může pod Třístoličník vyjet autem po bavorské straně, auto zanechat na parkovišti a dojít poslední necelý kilometr po asfaltové silničce.Na vrcholu bude od 13:00 program s krátkými proslovy, občerstvením a muzikou. Akce se koná pod záštitou jihočeské hejtmanky Ivany Stráské, která se akce osobně účastní s projevem na vrcholu.

Čarodějnická nevěsta a Sedm žen na Krku je divadelní představení, které můžete zhlédnout v Brloze od 15 a 19 hodin v kině. Je to divadelní představení pro děti a dospělé, hraje Divadelní společnost J. K. Tyla z Českých Budějovic.

Rozloučení s potápěčskou sezónou. Tradiční posezení a grilování pochoutek – pláž Frymburk, Bistro u Hastrmana