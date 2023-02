Plešovický masopust. Sraz masek je v sobotu v 9 hodin na návsi u kapličky. Následně, se svolením starosty, vyrazí průvod masek na koledu. Po obchůzce obcí bude volně pokračovat masopustní zábava v plešovické hospodě. Uskuteční se soutěž o nejhezčí a nejvtipnější masku. Součástí bude i tradiční zabijačka. Pořádá SDH Plešovice.

Hořický masopust. V sobotu v 8.00 h požádá růžičková koleda na návsi starostu o povolení koledovat a poté se vydá na celodenní koledu po Hořicích. V poledne vyrazí po osadách slaměná koleda. V 16.00 h se obě koledy sejdou na návsi, kde se začnou dít věci, než se obě usmíří. Večer ve 20.00 h začne masopustní zábava a o hodinu později letošní masopust Hořičtí společně pochovají. K tanci a poslechu bude hrát skupina Takton. Připravená je i bohatá tombola.

Již 10. ročník masopustu začne v sobotu ráno v Loučovicích. Právo koledovati bude vyžádáno v 9 hodin před obecním úřadem. Celý den se bude tančit a zpívat. Večer se všichni sejdou na taneční zábavě v kulturním domě. Hraje Gin Fis. Masky mají vstup zdarma.

Staročeskou koledu pořádají SDH a obec Benešov nad Černou. Zvou všechny zejména na setkání dvou koled, které se odehraje v 17 hodin na náměstí. Poté se všichni přesunou na zábavu, která začíná od 20 hodin v sále hotelu Černá. Hraje kapela Strings. Vstupné je 100 Kč.

Masopust bude i v Chlumci. Sraz masek je v 8 hodin na návsi v Krníně. Koleda vychází v 8.15 hodin. Trasa Krnín – Chlumec - Záluží - Čertyně. Všichni jsou zváni na večerní posezení. Koleda končí v Čertyni.

Hornoplánský masopust a veselice. Tradiční a jedinečný hornoplánský masopustní průvod v doprovodu Malé muziky Pavla Havlíka se koná v sobotu. Bude zakončený taneční veselicí. K tanci a poslechu bude hrát kapela Lazareth. Sraz účastníků je v 8 hodin u Stifterova domku. V 8.30 hodin budou před radnicí žádat o povolení, a tam také na závěr kolem 18 hodiny koledníci zastřelí medvěda. Masopustní tancovačka vypukne od 20 hodin. Vstupné do sálu KIC 100 Kč bez masky a 50 Kč v masce.

Další masopust se koná v Dolním Dvořišti, začne v sobotu v 8 hodin na návsi.

Masopustní průvod bude i v Srníně. Sraz masek je v 9 hodin v zasedací místnosti v Srníně. Vybrané peníze budou použity především na akce pro děti.

Větřenský masopust vypukne v sobotu v 10 hodin ve Větřní. V 10 hodin je sraz účastníků dětí i dospělých v kostýmech i bez u městského úřadu. Průvod vyjde od Slavie k MěÚ. Po povolení bude pokračovat ulicí Na Žofíně - U Kapliček - Armabeton - Šumavská - Školní - Zahradní - Školní - Sadová - Jabloňová - Za kostelem – Slavie. Průvod za doprovodu hudby českokrumlovských dudáků a harmoniky projde horní částí města se zastaveními u některých domů pro případné občerstvení a tanec s obyvateli. Svůj pochod městem ukončí opět v restauraci Slavie. Zde se bude od 20 hod konat maškarní zábava s hudbou Jammal a bohatou tombolou, rezervace je nutná (s maskou vstup zdarma). Akci pořádá Klub seniorů, SDH Větřní, SK Větřní a ZŠ a MŠ Větřní, ve spolupráci s městem Větřní.

V 16.00 hodin navíc začíná maškarní karnevalová diskotéka pro děti v tělocvičně ŽS a MŠ Větřní.

Masopustní průvod vyjde v sobotu i v Brloze. Zve na něj Sbor dobrovolných hasičů Brloh. Trasa je tradiční: Hasičská zbrojnice - okolo Dufků směr náves - Šáfářů - Benešů - Západů - řadovky - Klondajk - směr Jaroně a zpět. Sraz pro masky – 12.00 hodin, průvod vyráží ve 13.00 hodin.

Masopust v Krasetíně. Sraz masek je v sobotu na návsi v 10 hodin. Večerní zábava vypukne od 19 hodin na sále. K tanci a poslechu hraje Hudební kroužek. Vstup bez masky je 100 korun.

Masopust v Soběnově. Ke staročeské koledě se začnou místní scházet v sobotu hned od rána v místní hospodě. Kolem 7.30 hodin se růžičkoví koledníci vydají za starostou k povolení a udělají kolečka na návsi. Načež se seberou a přejedou do Smrhova, kde budou v koledě pokračovat. Poté se vrátí do Soběnova a začne koleda dům od domu. Večer jsou všichni zváni na zábavu do pohostinství.

Tady dle tradice se však koledníci sejdou ještě o masopustním úterý večer, aby zastřelili masopusta a vzkřísili nového. Masopust opět uzavřou na zábavě v hospodě.

Novosedelský masopust začne v sobotu na návsi v 10 hodin. Zakončení bude zhruba v 17 hodin Na Kovárně.

Hasičský maškarní bál se koná i v Kájově. Dobrovolní hasiči zvou v sobotu 18. února od 20 hodin na maškarní bál do Konibaru v Kájově. K poslechu a tanci zahraje kapela Situace. Masky na místě mají vstup zdarma. Bohatá tombola.

Ples dobrovolných hasičů Frymburk se koná v sobotu od 18 hodin v Kongresovém sále Wellness hotelu Frymburk. Vstupné je 150 Kč. Těšit se můžete na bohatou tombolu, hraje kapela Leťáci.

Na Sokolský ples zve TJ Sokol Křemže. Ples se koná v sobotu od 20 hodin v obecním sále v Holubově. Zahraje GROCK. Vstupné 200 Kč.

Muzikantský bál začne v sobotu ve 20 hodin v KD Kaplice. Hrají Good Times Big band, Melodikum, Balage Band Feat. Tereza a Hrajeto. Slovem provází Matyáš Palkovič, připraven je i taneční doprovodný program. Vstupné 290 korun. Hudba opět rozezní celý kulturní dům. Hrát, zpívat či tančit se bude ve všech možných i nemožných prostorách kulturního domu. Na své si přijdou milovníci jazzu, rocku, taneční muziky, folklóru, blues, či coververzí známých hitů.

Sportovní odpoledne pro děti chystají v sobotu v hale Bělidlo v Kaplici. Těšit se můžete na různé pohybové aktivity na překážkové dráze. Začíná se ve 14 hodin, končí v 17 hodin. S sebou si vezměte sportovní oblečení a obuv i pití.

Maškarní karneval pro děti se koná v Mirkovicích, a to v sobotu od 15.30 hodin na obecním úřadu. Pro dospělé pak od 20 hodin. Pořádá obec.

Ani o den dýl je divadelní představení, které uvidíte ve velešínském kině v sobotu od 19 hodin. Je to bláznivá komedie v podání Michaely Maurerové, Lukáše Langmajera a Libora Jeníka. Potřebujete se zbavit přehnaně milující přítelkyně? Nastěhujte si do bytu svého nejlepšího kamaráda.

Neděle 19. února

O chytrém Honzovi a krásné Madlence. Pohádka začne v neděli v 15 hodin v kině Kaplice. Jak název napovídá, Honza se při svém putování potká s krásnou Madlenkou, upřímným vesnickým děvčetem. Oba, jak jinak, se do sebe zamilují a plánují svatbu. To se nelíbí mstivé a zlé statkářce Kunhutě, u které Madlenka slouží. Hraje DAP – divadelní agentura Praha. Vstupné děti 70 a dospělí 100 Kč.

Masopustní průvod a koleda folklórního souboru Jitřenka. Českokrumlovský dětský folklórní soubor Jitřenka zve v neděli na masopustní koledu. Soubor vyrazí ve 13.00 h od Městského divadla Český Krumlov a ve 13.30 h zatančí oblíbenou růžičkovou koledu z regionu Doudlebska na dvoře Klášterů Český Krumlov.