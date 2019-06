Českokrumlovsko - Český Krumlov po celý víkend žije slavnostmi, ale region nabízí i jinou zábavu.

V neděli v kaplic na Křížové hoře zažijete komentovanou prohlídku mimořádné výstavy „Křížová cesta na Sv. Hostýně“ s autory manžely a akademickými sochaři Paříkovími z Prahy. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Soutěž mladých hasičů, sportovní odpoledne a odpoledne s dechovkou, to všechno vás čeká v sobotu, pokud se vypravíte do Benešova. Mladí hasiči se tam od 12 h utkají o pohár starostky obce, sportovní odpoledne od cca 15 h bude zaměřené na hasičské, fotbalové či myslivecké znalosti, bude i střelba ze vzduchovky a od 16 do 20 hodin hraje k poslechu i tanci dechová kapela Libkovanka.