Jazzband Schwarzenberské gardy vám v neděli zahraje na krumlovském zámku. Festival komorní hudby v Českém Krumlově připravil volně přístupný odpolední koncert na 2. zámeckém nádvoří. Vystoupí Jazzband schwarzenberské gardy s repertoárem sestaveným z hudebního archivu tělesa, které v Českém Krumlově pod tímto názvem působilo mezi světovými válkami.

Účinkují: Martin Voříšek – saxofon, klarinet, kapelník / saxophone, clarinet, band-master

Zbyněk Malý – housle, zpěv / violin, vocals

Petr Koptiš – trubka / trumpet

Jaroslav Kurzweil – trombon / trombone

Jan Janda – saxofon, klarinet / saxophone, clarinet

Marek Rejhon – kytara, banjo / guitar, banjo

Jakub Šafr – klavír / piano

Petr Pospíšil – kontrabas, bassaxofon / double-bass, bass saxophone

Jan Kubeš – bicí / percussion

Jiří Tröstl – zpěv / vocals

Výroba svíček ze včelařských plástů se koná v neděli u Stezky korunami stromů v Lipně nad Vltavou. Na nedělní odpoledne je pro děti připraven tradiční animační program u Stezky korunami stromů Lipno. Od 14:00 do 16:00 si oblíbený maskot lišák Fox nachystal svou tvořivou dílnu. Tuto neděli čeká účastníky výroba svíček ze včelařských plástů. Lišákova dílna je umístěna na prostranství přímo pod věží Stezky korunami stromů. V průběhu animace je na Stezce připraven také speciální kvíz. Děti budou nacházet indicie ukryté po cestě do korun stromů, ze kterých složí výsledné heslo. Na oplátku za něj získají Foxíky do svého Foxpasu.

U sousedů můžete zavítat na pouť v Nesměni. Odehraje se pod pergolou. Pořádá MS Nesměň, z.s. Pouť začíná od 14 hodin mší v místní kapličce, kterou slouží páter Jan Mikeš. Od 15 hodin následuje posezení pod pergolou, ke kterému hraje dechová hudba Šumavanka.