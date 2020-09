Noční běžecký závod na Olšině – Běhej lesy Boletice se koná dnes. Jediný závod Běhej lesy v roce 2020, který se poběží v noci, je v Boleticích! Zároveň zde vyvrcholí seriál Běhej lesy a proběhne zde slavnostní vyhlášení ročníku 2020.

Dolnodvořišťské slavnosti jsou dnes zrušeny.

II. Setkání heligonkářů začne ve Chvalšinách v Kulturním domě od 13 hodin. Vstupné 80 Kč. Jde o přátelské setkání harmonikářů a heligonkářů.

4. ročník městských slavností Větřní začne od 14 hodin v areálu koupaliště. Provázet programem budou Petr Rychlý a Pepa Bigas. Vystoupí kouzelník Martin Čejka a kapely Tuláci, Zralý ovoce, Parkán. Skupina Caramba předvede bubenickou show. Těšit se můžete na ukázky bike trialu, parkuru a moto trialu. Na děti čekají tvořivé dílny.

Septembeerfest Horní Planá pokračuje na parkovišti u pláže v Horní Plané. Moderuje Coco Jambo. Vstup zdarma. Sobotní program:

13:00 – 16:00 dětský koutek: malování na obličej

10:00 – 14:00 Babouci

14:00 – 15:00 repro hudba

15:00 – 17:00 Rock Band

17:00 – 18:00 pivní soutěže

18:00 – 19:00 Harvestr

19:30 – Vyhlášení nejlepšího pivovaru, Královna Septembeer Festu

20:30 – 22:00 Prague Queen

22:30 – 00:30 Tabasco

Cestovatelské promítání Austrálie Se Stanislavem Honzíkem, Petrem Michelem, Martinem Veselým a Lenkou Kozákovou. Vypravíte se za krásami Austrálie. Sobota 12.9.2020 od 18 hodin v sále kina ve Velešíně. Vstupné: 80,- Kč

Podzimní splutí Malše. Jste zváni v sobotu 12. září 2020 na jedinečný zážitek při již tradičním podzimním splutí Malše. Začátek splouvání je od jezu pod Římovskou přehradou v 10:00. V sobotu bude zajištěn dostatečný průtok vody. Splutí je doporučeno rodičům s dětmi a začínajícím vodákům. Po šesti kilometrech čeká zaregistrované děti v Doudlebech před mostem oblíbená sušenková kontrola. Cíl bude před jezem v Plavu.

Folk & country festival. Jihočeskou folk & country centrálou se na jeden den stane Benešov nad Černou. V sobotu 12. září se v areálu bývalého svazarmu uskuteční festival, který nabídne Kamelot Tribute, Weekend, Jiřího Dědečka, Marien a New Rangers. Festival odstartují ve 14.45 hodin Kamelot Tribute. Jak název napovídá, muzikanti vzdávají hold legendární skupině Kamelot, přičemž se snaží o co nejvěrnější interpretaci jejích písní. Následovat budou českobudějovičtí Weekend a od 17.15 hodin známý básník a písničkář Jiří Dědeček.

Večer poté bude patřit osobitým Marien, kteří patří k výrazným zástupcům mladší folkové a country scény, a o finální tečku se postarají New Rangers.

Vstupné na festival je 300 korun. Vstupenky se dají zakoupit buď v obecní knihovně, nebo přes www.cbsystem.cz. K dostání budou i na místě. Děti do šesti let mají vstupné zdarma.

Sbírka hraček pro MŠ Chlum od 15 hodin na dětském hřišti na Žabáku v Chlumu. Organizují MŠ a Chlumáci z.s. Máte doma nepotřebné hračky a dětské knihy a nevíte, co s nimi? Přineste je do MŠ. Bude bazar hraček. Hračky budou prodány na Dračí slavnosti. Z finančního výtěžku budou nakoupeny hračky a vzdělávací hry.

Dračí slavnost. Loučení s létem na Žabáku v Chlumu. Od 15 hodin na dětském hřišti. Přijďte se rozloučit s létem, dny plnými světla, tepla, a postavit se čelem pomalu se blížící temnotě (drakovi). Program: Bazar dětských hraček a knížek, výcvik tělesné zdatnosti, tvořivá dílna, výprava za drakem, opékání buřtů, ochutnávka likérů a šťáv. Hraje Záměrná sešlost. Zvou MŠ Chlum a Chlumáci.

Veřejná sbírka pro Dětský klub Čertík se koná od 12 do 18 hodin v Loučovicích v tělocvičně obecního úřadu. Jde o dětské vybavení a hračky. Čili máte-li již nepotřebně vybavení dětských pokojů, hračky, školní pomůcky, stolní hry, stavebnice a podobně. Věci poslouží na vybavení dětského klubu.

Současně se uskuteční i dobročinná sbírka zaměřená na dětské vybavení od novorozenců po batolata. Věci budou předány Nemocnici Český Krumlov a poslouží také lidem v těžké situaci. Nosit můžete obuv a oblečení pro děti do tří let, vybavení pro děti na kojení, přebalování, koupání, cestování, kočárky, autosedačky, postýlky atd. I hračky pro nejmenší.

40. ročník Střeleckého memoriálu Václava Papouška se koná v Besednici. Myslivecký spolek pořádá brokové střelby od 10 hodin. Občerstvení je „divočák v lodně“.

Dny evropského dědictví:

Zámek Český Krumlov

Konírna, Renesanční dům – volná prohlídka 12. a 13. 9. 2020.

Konírna

Návštěva knížecí konírny v přízemí tzv. Renesančního domu na V. zámeckém nádvoří nabídne nejenom barokní interiéry se stáními pro 22 koní s tesanými kamennými žlaby, ale i poutavou expozici s dobovými dopravními prostředky a jezdeckou výstrojí. „Nejpřitažlivějším artefaktem je schwarzenberský vůz pro korunovaci císařovny Marie Terezie v Praze, tažený slavnostně vystrojeným šestispřežím. Pro zapřažené grošáky se dokonce dochovaly postroje včetně ozdobných sametových vyšívaných pokrývek“, láká k návštěvě kastelán Pavel Slavko. Vstup je volný, bez průvodce. Otevřeno je mezi 10:00 – 16:00.

Renesanční dům

Prohlídka budovy Renesančního domu s depozitářem kostýmů, kulis a rekvizit zámeckého divadla.

Časy prohlídek: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00

Doba trvání prohlídky je 30 minut, nabízíme pouze český výklad. Maximální počet osob ve skupině je 20. K prohlídce depozitáře Renesančního domu je nutné si vyzvednout volnou vstupenku na pokladně zámku na II. nádvoří. Volné prohlídky nejsou součástí oficiálního rezervačního systému a jako takové je nelze rezervovat.

Muzea:

Obnova muzea Stavebních dějin a řemesel Český Krumlov. Program:

17:00 DuoDam, Šárka Havlíková, Klára Ferenczi - koncert vážné hudby

18:00 Jiří Bloch: Komentář k obnově muzejních prostor (dataprojekce)

18:45 Komentovaná prohlídka expozice

Regionální muzeum v Českém Krumlově, vstup do expozic zdarma. Poslední příležitost navštívit výstavy, které končí 13. 9. 2020

Rodinný program: Druhá světová válka na Českokrumlovsku se koná od 14 hodin v Museu Fotoateliér Seidel. Promítání a prohlídka dobových předmětů z depozitáře muzea. Vstupné 160 Kč dospělí, senioři a děti 80 Kč, 320 Kč rodina.

Tata Bojs hrají od 18 hodin v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově. Vstupné 390 Kč.

Epydemie Trio hraje od 17 hodin v hostinci U Kuchařů v Krasetíně. Jihočeská skupina si posluchače napříč generacemi získává svou pozitivní a živelnou koncertní energií a písněmi, které otvírají zajímavá témata.

Šumaman 2020 - velký sportovní den. Jihočeský závod pro policejní specialisty a sportovní den pro veřejnost. Policisté opět jako každý rok zvou jihočeské občany i turisty z okolí Lipenské přehradní nádrže na mimořádný sportovní den Šumaman 2020.

Den plný závodění a sportu se uskuteční v tuto sobotu 12. září 2020 v Přední Výtoni a okolí. V lipenské přírodě budou po celý den soutěžit pětičlenná družstva policejních specialistů ze zásahových jednotek z celé republiky, policejní týmy doplní hasiči i vojáci. Vstup na celou akci je zdarma. O zázemí i občerstvení se stará v Penzionu Vyhlídka sehraný rodinný tým Jakubcových. Kdokoli může sledovat policejní závodníky na trati či při plnění záludných stanovišť.

Připraven je také sportovní den pro širokou veřejnost. Pro malé návštěvníky jsou připraveny dětské sportovní závody a soutěže. Dospěláci se mohou těšit na přílet policejního vrtulníku, ukázky zákroku zásahové jednotky, výcvik policejních psů nebo představení v režii jezdecké policie. Armáda připravila pro návštěvníky celého dne ukázky své techniky. Dětské závody startují v deset hodin dopoledne, určeny jsou pro děti do šesti a patnácti let. Nejodvážnější si mohou vyzkoušet zmenšenou verzi velkého závodu, a to Šumamana juniora. Kdo vydrží až do závěrečného vyhlášení vítězů závodu zásahových jednotek, může se těšit na finální ohňostroj. Vstup zdarma.

Program:

6.00 start pětičlenných družstev

10:00 Přílet vrtulníku Policie ČR a do 12 budou ukázky zásahu jednotek policie spolu s vrtulníkem

12:00 až 14:00 různé ukázky: Oddělení služební kynologie, sebeobrana SKP České Budějovice, vojenská technika a zbraně.

10.30 až 14:30 dětské závody – soutěže a Šumaman junior pro děti

15.00 vyhodnocení dětských závodů

19.00 vyhlášení výsledků Šumaman 2020

20.00 až 24.00 společenský večer

22.00 ohňostroj

Na přírodovědnou vycházku podél Malše zve Hnutí Duha. Sraz je v 9 hodin u jezu u městského parku v Kaplici. Provázet nás budou odborní průvodci Mgr. Jana Janáková a Robert Ouředník. Dozvíte se, co žije v Malši a v jejím okolí. Povíme si také o perlorodce říční. Částečně půjdete v trase plánované přehrady Chlum. Účast je zdarma. Předpokládaná délka vycházky je 15 km do Cajsova mlýna u Výhně. Je možné se případně po části trasy odpojit. Vhodné je oblečení do terénu, svačina a dalekohled. Akce je finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě Krasec.