Jihočeské straky budou vznikat v neděli v Horní Plané. Na květnou neděli si přineste do rodného domu Adalberta Stiftera čistá vyfouklá vajíčka a odneste si domů své vlastní kraslice ozdobené voskovou batikou. Dílna pro veřejnost. se koná od 13 do 17 hodin. Vstupné: 30,- Kč

Na tradičním jarním trhu na Kantůrkovci se můžete potěšit ve Velešíně. K mání budou pečivo z Kantůrkovské pece, jidáše, mazance, chléb, domácí perníčky, sýry, marmelády, med, zvířátka z korálků, mýdla, výrobky z příze, košíkářské výrobky klasické i z pedigu, další výrobky a zboží se vztahem k nadcházejícím Velikonocům. Bude zde předváděno zdobení vajec různými technikami a pletení pomlázek a košíků. A to od 9 do 16 hodin na Kantůrkovci.

Českokrumlovské divadlo uvádí hru Dva úplně nazí muži od 19.30 hodin.Vstupné: 440 Kč

Divadlo MÍR uvádí bláznivou komedii o tom, co se stane, když se v posteli probudí dva úplně nazí muži. Aleš Krečmer, seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí ve své posteli vedle kolegy z práce a oba jsou úplně nazí. Jeden ani druhý nevědí, jak se do této situace dostali. Když je oba posléze objeví advokátova žena, Krečmer dělá vše možné i nemožné, aby své manželství zachránil. Když začne člověk pátrat ve svém nitru, může si být vždy jistý tím, co tam objeví? Komedie Dva úplně nazí muži, která je inspirována postupy absurdního divadla a úspěšně dobývá evropská jeviště, se na tuto otázku snaží nalézt odpověď! Režie: Václav Klemens, překlad: Kateřina Neveu, dramaturgie: Tomáš Vůjtek, scéna: David Bazika, kostýmy: Marta Roszkopfová. V hlavních rolích: Krečmer – VLADIMÍR POLÁK, Průša – ŠTĚPÁN KOZUB, Kateřina: PAVLÍNA KAFKOVÁ, Mladá žena – PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ

Délka představení: 2 hodiny s přestávkou.