Výroba koníků z toaletních ruliček se uskuteční u Stezky korunami stromů v Lipně nad Vltavou 4.8. od 14 od 16 hodin. Na nedělní odpoledne je pro děti připraven tradiční animační program. Maskot lišák Fox si nachystal tvořivou dílnu a účastníky čeká výroba koníků z toaletních ruliček. V průběhu animace je na Stezce připraven také speciální kvíz. Děti budou nacházet indicie ukryté po cestě do korun stromů, ze kterých složí výsledné heslo. Na oplátku za něj získají Foxíky do svého Foxpasu.

Na pouť můžete vyrazit v neděli 4. srpna od rána do Brloha. Budou mše svatá, stánky, pouťové atrakce. Od 14 hodin je také vernisáž fotografií Václava Hošny v kině.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov na nedělní večer připravil od 19.30 hodin koncert Petra Samšuka v Boleticích před kostelem. Koncert připomene 30 let od pádu železné opony písněmi Karla Kryla.

Poté v kostele od 21 hodin začne Václav II. - večer duchovní hudby s recitací v podání Scholy Benedicta.

Na Mistrovství České republiky 2019 ve všestrannosti zve i v neděli farma Borová u Chvalšin. Mistrovství hostí ve dnech 1. až 4. srpna. Na programu je parkur. Soutěží pony, děti, junioři, U25, senioři, družstva. Za Jihočeskou oblast se kvalifikovalo 19 soutěžních dvojic.

Ráj domova XI je název výstavy obrazů českokrumlovské malířky Evy Karmazínové, která začala v sobotu. Výstavu můžete vidět až do 22. 8. od 10.00 do 18.00 hodin v Městské galerii. Motto výstavy je: „Dívejte se, uzříte, co je krásy na světě…“ Vstupné je dobrovolné.

Opera Turandot začala od soboty 3.8. na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. K vidění bude do 10.8. mimo pondělí 5.8. Turandot je překrásná, ale krutá princezna. Kdo neuhádne její hádanky, toho nechá setnout. Turandot bude k vidění na otáčku poprvé v provedení špičkových sólistů, pod taktovkou Maria De Rose a v režii Tomáše Pilaře. Začátek vždy ve 21 hodin.

Frymburské sportovní slavnosti se konají 3. až 4. srpna u Lipna. Přijďte společně a sportovně oslavit sportování ve Frymburku. V rámci slavností se uskuteční memoriál Otakara Mertla a Jozefa Nováka v kopané, turnaj v nohejbale o putovní pohár tajemníka ÚM. Organizuje: ÚM Frymburk ve spolupráci s FC Šumava Frymburk v areálu fotbalového hřiště Frymburk.