Českokrumlovsko - Zajímavosti o Kleti se dozvíte ve Fotoateliéru Seidel, divadlo hraje v Černé nebo zažijte netradiční vernisáž krumlovského fotoklubu.

Rozhledna s chatou na Kleti z dílny Musea Fotoateliér Seidel. | Foto: Archiv Fotoateliér Seidel

Láďa Latka Trio a folk rock. Noční koncert na Stezce korunami stromů od 20 do 22 hodin v úterý představí českobudějovického písničkáře Láďu Latku, kterého ke kytaře před dvaceti lety přivedla láska ke kapelám Nirvana, Pixies či R.E.M. Vydal své debutové album Terapie láskou. Po letech rockového působení v kapelách přináší jistý cit pro uvolněnou atmosféru, kdy si vystačí pouze s akustickou kytarou. V současné době vystupuje s houslistou Tomášem Vávrou a cajonistou Pavlem Mapache Maulem. Koncerty jsou v ceně vstupného na Stezku korunami stromů. Stezka je během koncertů otevřena až do 23:00, tobogán je v provozu do 20 hodin. Poslední jízda lanovkou zpět na parkoviště je ve 23.15 hodin.