Českokrumlovsko – Napínavé putování klášterem můžete zažít v Českém Krumlově, poslechnout si na hradě Rožmberk povídání s jezdcem Rallye Dakar či si poslechnout koncert Festivalu komorní hudby.

Film Bohemia Rapsody promítá v pátek letní kino v Horní Plané. | Foto: Deník / Archiv

Nová rodinná hra Za klášterní zdí odstartovala v pátek v českokrumlovských klášterech. Potrvá až do 30. listopadu, od pondělí do neděle vždy od 10 do 18 hodin.