Markétská pouť startuje dnes v 18 hodin v Horní Plané. A potrvá až do neděle. Náměstí ovládnou řemeslný trh a lidový jarmark, světské atrakce, kolotoč, divadla, hudba, šermíři, poutní mše svatá k uctění sv. Markéty, zábava bude připravena pro celou rodinu od pátka až do neděle. Nabídne také střelbu z luku, kuše a děla, projížďky na koních a ponících, tvořivé dílny a další zábavu. V pátek v pivním stanu zahrají kapely Rock Band a Chlapi v sobě. Druhý den začne pouť už dopoledne, vystoupí například folklórní soubor Javor, večer bude zábava se skupinou Flám nebo si můžete poslechnout koncert smíšeného sboru Musica Viva v kostele sv. Markéty. V neděli přijde na řadu dechovka – už v 10 hodin dopoledne budou lidi bavit Babouci, které odpoledne vystřídá Malá kapela Pavla Havlíka. Součástí poutě bude poutní mše svatá k uctění sv. Markéty v neděli 14. července od 11.30 hodin.

Kaplické divadelní a hudební léto 2019 v pátek nabízí divadlo pro dospělé „Jakub a jeho pán“. Hraje Divadelní spolek gymnázia Česká, vstup 100 Kč. Začátek od 18 hodin v kavárně Kap Café v Kaplici.

Letní kino Horní Planá v pátek od 21.30 hodin hraje film Favoritka. Drama, komedie, historický, USA/Irsko/Velká Británie, 2018, 119 minut. Na začátku 18. století vládne Velké Británii králova Anna. Její oporou je Sarah, jejichž vztah přerůstá až do jakési milostné symbiózy. Avšak přichází ctižádostivá Abigail, jejíž obliba u panovnice rychle stoupá. Mládeži do 15 let nepřístupné. Vstupné: 130,- Kč

Semaforský večer s bývalými členy divadla Semafor v pátek můžete zažít v amfiteátru Hořice na Šumavě. Od 20 hodin začíná Návštěvní den u Miloslava Šimka - zábavný večer s bývalými členy divadla Semafor. Ve 22:30 hodin vystoupí Naďa Urbánková s kapelou Bokomara. Vstupné na místě 380 Kč, ZTP sleva 50 %, děti do 12 let zdarma. Vstupné v předprodeji 333 Kč.

Kytarový koncert zazní v klášterní zahradě v Českém Krumlově od 19 hodin. Stanislav Kahuda vás provede večerem vtipných písní a virtuosní hry. Vstup 100 Kč.

Festival staré hudby: Duchovní písně renesanční a barokní Evropy. Tentokráte si návštěvníci poslechnou koncert v kapli sv. Martina od 20 hodin. Účinkují: Hana Sar - zpěv, harfa, flétna; Vít Nermut – fidula; Přemysl Vacek - loutna, theorba; Pavel Drbal - viola da gamba, barokní kytara. Vstupné: 250 Kč

Večer s Honzou Bornou navštivte ve Zlaté Koruně. Na programu je promítání dokumentu Radovana Táborského v koncertním sále kláštera a následné čtení z Honzových sbírek a vzpomínání na něj. Jan Borna byl český divadelní režisér a básník, do své smrti působil jako režisér pražského Divadla v Dlouhé. V 18 hodin.