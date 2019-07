Poslední koncert 33: Festivalu komorní hudby můžete v neděli zažít v Českém Krumlově. V rajské zahradě kláštera klarisek zazní od 17 hodin muzika v podání Duo akordeON & saxofONA. Hrají Štěpánka Šediváková – saxofon; Filip Kratochvíl – akordeon. Program: Astor Piazzolla, Štědroň, Picchio, Iturralde. Vstupné: 250 Kč

Do výroby koníků z toaletních ruliček se můžete s dětmi pustit u Stezky korunami stromů v Lipně nad Vltavou . Od 14 do 16 hodin je pro děti připraven tradiční animační program. Oblíbený maskot lišák Fox nachystal tvořivou dílnu. Lišákova dílna je umístěna na prostranství přímo pod věží Stezky korunami stromů. V průběhu animace je na Stezce připraven také speciální kvíz. Děti budou nacházet indicie ukryté po cestě do korun stromů, ze kterých složí výsledné heslo. Na oplátku za něj získají Foxíky do svého Foxpasu.