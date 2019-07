Markétská pouť v Horní Plané pokračuje ještě v neděli. V neděli se koná poutní mše svatá k uctění sv. Markéty od 11.30 hodin v tamním kostele. Na programu pouti jsou od 10 hodin v Pivním stanu Babouci, od 14.30 hodin Malá kapela Pavla Havlíka. U kašny na náměstí do 10 hodin vystoupí Rybníkáři s Vodnickou školou a ve 13 hodin Rybníkáři zahájí Utopené dějiny. Ani v neděli nebudou chybět řemeslný trh a lidový jarmark, historická zábava pro děti a dospělé na náměstí, a pouťové atrakce se střelnicemi.

Festival staré hudby připravil na neděli v 19 hodin Orientální balady Sefaradu. Koncert se uskuteční v sále kláštera klarisek v Českém Krumlově. Účinkují Hana Sar: zpěv, zpěv, gotická harfa, psalterium, duchord, flétny; Marwan Alsolaiman: zpěv, arabská loutna, nay, kanun, perkuse.

Výroba rámečků na obrázky z dřívek od nanuků bude v neděli u Stezky korunami stromů v Lipně nad Vltavou od 14 do 16 hodin. Maskot lišák Fox nachystal tvořivou dílnu. Ta je na prostranství přímo pod věží Stezky. V průběhu animace je na Stezce připraven také speciální kvíz. Děti budou nacházet indicie ukryté po cestě do korun stromů, ze kterých složí výsledné heslo. Na oplátku za něj získají Foxíky do svého Foxpasu.

Kaplické divadelní a hudební léto v neděli od 18 hodin dává divadlo pro děti a dospělé „Fimfárum“. Koná se v kavárně Kap Café. Vstup dospělí 100Kč/děti 80 Kč. Hraje Divadelní klub Českokrumlovská scéna.