ChluChlu, prestižní recesistický závod s charitativním posláním, startuje ve 13 hodin z Chlumu směr Chlumec. Běžet může kdokoliv. Startovné je dobrovolné a dreskód, pokud možno, ve stylu Emila Zátopka.

Myslivecký dětský den Jak se žije v lese Řáholci se koná v sobotu v Kaplici od 9 do 13 hodin před KD.

Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v honitbách okresu Český Krumlov se koná v KD Kaplice sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

Výstava obrazů členů Prácheňské umělecké besedy a dalších hostujících malířů začne vernisáží v sobotu od 16 hodin na radnici v Křemži. Výstava potrvá pouze do neděle. Můžete se těšit na roztodivný svět obrazů, převážně s ezoterickou tematikou. Po zahájení vystoupí Míla Jirouchová s půlhodinovým setem na tibetské mísy. Budou se na vás těšit Petra a Hana Kordíkovy se svojí láskou k přírodě a nádherným čistým realismem, Inka Danielová s andělskými obrazy, Míla Jirouchová se svými barevně dynamickými obrazy, profesionální malíř Jan Hachran symbolický ornamentalista a Přemysl Gráf se svým surrealistickým pastelem.

Přástky u klarisek pokračují dnes v českokrumlovských klášterech v podobě řady workshopů.

Frymburské ženy pořádají 18.5. odpolední výlet do vyšebrodského kláštera. Cena vstupného 100 Kč, důchodci 75 Kč, autobus hradí městys. Odjezd je z nádraží v 15 hodin.

Na Odpoledne s heligonkou Karla Císaře (Voraři a Šlágr) můžete zajít v sobotu do restaurace Slavie ve Větřní. Tamní klub seniorů tam akci pořádá od 14 hodin.

Please The Trees Indie rock hraje v sobotu od 18 hodin v hostinci U Kuchařů v Krasetíně. Skupina z Tábora loni vydala páté řadové album Infinite Dance, které jihočeští hudebníci nahráli v San Franciscu. Minimalistickými kompozicemi navázali na své předchozí nahrávky, kterými si získali přízeň publika i cenu Anděl v kategori „Alternativa“. Do Krasetína se vrací po více než několikaleté pauze, během které ale nikterak neubrali ze svého charismatu a schopnosti rozdávat mohutné přívaly energie.

Směle v těle je taneční dílna zaměřena na posílení schopnosti být v těle a rozvoj pohybových dovedností. Jedná se o jednodenní workshop ve zkušebně Městského divadla Český Krumlov od 11 hodin. Jarní taneční dílna s nejzkušenější českou lektorkou svobodného vědomého tance.

Raduca je lektorkou tance 5rytmů a Open Floor. Má dar nadhledu a celistvého pohledu, nenucený styl provázení tanečníků, kterým pomáhá zvědomovat jemné procesy v těle a mysli a nabízí nové možné pohledy.

Závod dračích lodí v sobotu zahajuje sezonu. Závod Lipno Dragon Boat Race 2019 je určený široké veřejnosti a provází ho doprovodný program. V rámci zahájení letní sezóny si můžete celý den vyzkoušet nejrůznější atrakce: dětskou dračí loď, skákací hrad nebo výtvarné ateliéry. Určitě potěší několik pohádek nebo kouzlení s lišákem Foxem. Letos si budete moci nově vyzkoušet i malování na keramiku s LaDílnou, která přijede z Českých Budějovic a přiveze výběr keramických polotovarů i barevných glazur. Na stánku LaDílny můžete zažít potěšení z malování na keramiku, třeba i s využitím některé z mnoha pomůcek, jako jsou škrabátka, šablony, tiskátka, krycí pásky, houbičky a další. Krásný a jedinečný kousek může vyrobit každý, bez ohledu na věk, zkušenosti a talent. Vaše namalované výrobky budou po vypálení k vyzvednutí v LaDílně v Českých Budějovicích, nebo zaslány poštou. Večer pak nebudou chybět koncerty, kde se můžete těšit na kapely Pakáš a Dark Blue Elephants.

Jana Borneová Trio – koncert od 20 hodin nabízí v sobotu Divadelní klub Antré. Projekt české zpěvačky Petry Borneové a jejího manžela – slovenského hudebníka Tomáše Bobrovniczského, který získal ocenění Bluesman roku 2012, které udělila Slovenská bluesová společnost. Vstupné 100 Kč.