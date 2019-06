Chlumáci pořádají setkání na Žabáku. Všichni společně přivítají prázdniny upečením špekáčků a dobrou zábavou. Od 16 hodin jsou zváni rodiče s dětmi na dětské hřiště na Žabáku. Občerstvení je zajištěno. Špekáčky si přineste s sebou. Pobudou až do 23.58 hodin.

III. Dámy v sedle. V sobotu od 13 hodin se akce koná na ranči Úchozí u Besednice (Ločenice 115). Máš-li šaty a koně, přidej se. Na programu jsou módní přehlídka, tanec s koňmi, možná něco navíc, volná zábava s muzikou k poslechu i tanci.

14. ročník hudebního festivalu se koná v Chlumu u Křemže. Festival „Cihelna – Vystupovat“ je zaměřen na mladé začínající umělce z Českokrumlovska. Jedná se o již tradiční festival, kde mladí začínající hudebníci, tanečníci a filmaři mají jedinečnou možnost představit (jak svým vrstevníkům, tak i široké veřejnosti ) svou uměleckou činnost. Jedná se o jedinečnou nekomerční akci tohoto typu na Českokrumlovsku. V sobotu začínáme od 13:30 hodin.

Indiánské odpoledne s lišákem Foxem se koná v sobotu v Království lesa v Lipně nad Vltavou. Maskot lišák Fox nezkazí žádnou zábavu. Potkat ho můžete každou červnovou sobotu v Království lesa na Lipně. Nyní se přeneseme zpět na divoký západ a indiánské prérie. Lišák si pro všechny připravil odpoledne plné indiánských her a soutěží zakončené pohádkou.

Druhou Barokní noc na sobotní večer tradičně připravil 33. Festival komorní hudby v Českém Krumlově. Večer barokní hudby, tance, zpěvu i zážitkové gastronomie vás provede po interiérech a exteriérech zámku, které jsou iluminovány a aranžovány dle barokních principů, jako ostatně všechno, co tento večer uvidíte.

V unikátním zámeckém barokním divadle bude tentokrát uvedena komická opera/balet Les Troqueurs (hudba Antoine Dauvergne, libreto Jean-Joseph Vadé), jež měla premiéru v Paříži v roce 1753. Po jejím provedení ve Vídni (1758) si její kopii pořídili i Schwarzenbergové. Operu provede ansámbl Capella Regia pod vedením Roberta Huga dle opisu z čes­kokrumlovského archivu. Odtud bude čerpat i program koncertu Skladby pro dechovou har­monii ze schwarzenberské hudební sbírky v provedení souboru Harmonia Mozartiana Pragensis. Úpravy melodií z Mozartových a Salieriho oper si návštěvníci budou moci vyslechnout v jen zřídka zpřístupňovaných prostorách letohrádku Bellaria v zámecké zahradě.

Divadelní představení Milostné šachy spatří účastníci vyhlídkové plavby po Lipně s divadlem v sobotu od 18 hodin v Lipně nad Vltavou. Přijďte se podívat na bláznivou komedii o dvou nadržených kocourech, které napadlo si tajně vyměnit své počestné ženy. Divadelní představení Kulturní společnosti Alta bude na lodi Adalbert Stifter. Nalodění na tříhodinovou plavbu je v 18 hod v přístavišti v Lipně nad Vltavou. Předpokládaný začátek vlastního představení je v 19 hodin.

Sucháč Fest startuje v sobotu v Kaplici. Hudební festival vypukne v 15 hodin. Kaplický festival pod Suchým vrchem se koná v městském parku. Na programu jsou: 15:30 - 16:30 hodin MILHAUS; 17:00 - 18:00 hodin TABASCO; 18:30 - 19:30 HODINY; 20:00 - 21:00 SLZA;; 21:30 - 22:30 OLGA LOUNOVÁ; 23:00 - 24:00 WOHNOUT; Vstupné na místě 300,- Kč.

Hudební léto U Kuchařů. V sobotu v Krasetíně bude koncertovat Michal Prokop & Luboš Andršt & Honza Hrubý od 18 hodin.

21. Malontské mixy se konají dnes v Malontech. Turnaj ve volejbale se koná ve sportovním areálu TJ Hraničář Malonty. Prezentace do 8.15 hodin, zahájení 08.30 hodin. Za každé družstvo musí odehrát každý zápas nejméně dvě ženy.

Letní prázdniny v Černé v Pošumaví přivítají tradiční obecní slavnosti. Zahrají Parkán či Jihočeská Podhoračka. Prostor u autobusové zastávky v Černé v Pošumaví se v sobotu 29. června stane centrem dění tradičních obecních slavností. Program začne už ve 14 hodin a potrvá až do noci. Jako první si na své přijdou děti, které pobaví Milan Mudroch se svou hodinu a půl dlouhou show. V 16 hodin nastoupí na scénu Jihočeská Podhoranka, která má kořeny až ve druhé polovině 70. let. Oblíbená dechovka koncertuje po celé republice, vyhrává z rádií i hudebních nosičů a zkrátka dělá radost. Na Slavnostech obce Černá v Pošumaví bude k poslechu a tanci hrát až do 20 hodin. Večer se o zábavu postarají legendární Parkáni. Strakonická formace hraje pohodový rock, který fanoušky rozpaluje již několik desetiletí. Stálice a kapela, která má pořád jiskru. Před nimi se ještě objeví skupina Nixon Lads. Vstupné na akci je zdarma. Pořadatelem je obec Černá v Pošumaví.

Hořické slavnosti začnou v Hořicích na Šumavě v zastřešeném amfiteátru ve 14 hodin. Slavnosti představí řadu známých osobností v čele s Janem Vančurou a Irenou Budweiserovou. Akce začne už ve 14 hodin. Jako první na scénu nastoupí zpěvačka Lenka Lo Hrůzová, která na sebe výrazněji upozornila v roce 2014 v soutěži Hlas Československa. Diváky rozesměje Milan Pitkin, který je oblíbeným hercem a komikem. Od 17.30 h přijde na řadu vzpomínka na legendárního zpěváka Jiří Schelingera, a to prostřednictvím jihočeského Memory Bandu. Zbytek programu se poté ponese v klidnějším folkovějším duchu. Ve 20 hodin začne koncert Plavců s frontmanem Janem Vančurou. Fanoušci se mohou těšit na zásadní hity a také na Irenu Budweiserovou, která s touto legendou vystupuje jako host. O dvě hodiny později přijde na řadu českokrumlovská stálice Papouškovo sirotci, která letošní Hořické slavnosti uzavře. Akce je pro celé rodiny, i děti si přijdou na své. Budou se moci povozit na koních a chybět nebude ani elektrický býk.

Odpoledne pro děti a mládež připravilo město Větřní od nejmenších až po dospělé. Soutěže a hrátky Pepy Maxy, ukázka bike crossu, dětská Hip-hopová skupina NG Dance Crew, parkurové překážky, kreativní dílničky, malování na obličej. Vše v doprovodu DJ Bigase. Na plovárně ve Větřní, od 14 hodin.

Koncert Karla Plíhala rozezní hrad Pořešín. Básník folku a legenda s jemnou duší s kytaristou Petrem Fialou nechá zaznít nové i staré písničky. Od 19.30 hodin, vstupné 300 Kč.