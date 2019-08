Putovní letní kulturní festival Hrady CZ obsadil louky nad Rožmberkem nad Vltavou. V sobotu od 10.45 hodin pokračuje muzika s kapelami Kryštof, Wohnout, Harlej, Visací zámek, No Name, Dymytry nebo zpěvačkou Elis Mraz a dalšími.

Na Mistrovství České republiky 2019 ve všestrannosti zve farma Borová u Chvalšin. Mistrovství hostí ve dnech 1. až 4. srpna. „Především sobotní terénní zkouška bude divácky velmi zajímavá,“ doporučují organizátoři. Na programu jsou 3. 8. terénní zkouška, 4. 8. parkur. Soutěží pony, děti, junioři, U25, senioři, družstva. Za Jihočeskou oblast se kvalifikovalo 19 soutěžních dvojic.

Hořické léto. V sobotu 3. srpna se v zastřešeném amfiteátru v Hořicích na Šumavě uskuteční jeden z vrcholů letošního Hořického léta – se svou kapelou vystoupí Richard Müller a zazpívá také Chantal Poullain. Šansonová Chantal Poullain se svým hlubokým, sexy hlasem večer zahájí ve 20 hodin. Atmosféra Francie, špičková kapela pod vedením Štěpána Markoviče, známé i vlastní šansony… Richard Müller začne ve 21.30 hodin. Nezaměnitelný, jedinečný hlas, který psal historii slovenské populární muziky, a to jak s kapelou Banket, tak i jakožto sólový umělec. Zpěvák, jenž se může pochlubit mnoha cenami, respektem kritiků, nespočtem koncertů a více než milionem prodaných nosičů.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov v sobotu večer přivítá v Pivovarské zahradě české a americké muzikálové hvězdy na večeru Broadway meets Broadway od 20.30 hodin.

Rybářské závody pro děti a mladistvé do osmnácti let pořádá obec Malonty na Bělé. Start v 9.30 hodin, prezentace od 9 hodin. Svačinu s sebou. Pravidla na místě.

Noční rybářské závody pořádá obec Bujanov v sobotu 3.8. od 17 hodin na rybníku Přibyslav. Startovné je bochník chleba. Malé občerstvení zajištěno.

Ráj domova XI je název výstavy obrazů českokrumlovské malířky Evy Karmazínové, která začíná v sobotu. Výstavu můžete vidět až do 22. 8. od 10.00 do 18.00 hodin v Městské galerii. Motto výstavy je: „Dívejte se, uzříte, co je krásy na světě…“ Vstupné je dobrovolné.

Na pěknou pouť se dnes můžete vydat do Chlumu. Náves patří od 12 hodin po celé odpoledne Staročeské pouti v Chlumě. Pobaví vás dechovka, připravena jsou představení pro děti, výtvarná dílna, dobové atrakce, tradiční trh a večer vystoupení skupiny Chlapi v sobě.

O brložský dřevák. Od 8.30 na volejbalových kurtech v Brloze startuje benefiční volejbalový turnaj „O brložský dřevák“.

Opera Turandot začíná od soboty 3.8. na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. K vidění bude do 10.8. mimo pondělí 5.8. Turandot je překrásná, ale krutá princezna. Kdo neuhádne její hádanky, toho nechá setnout. Turandot bude k vidění na otáčku poprvé v provedení špičkových sólistů, pod taktovkou Maria De Rose a v režii Tomáše Pilaře. Začátek vždy ve 21 hodin.

Frymburské sportovní slavnosti se konají 3. až 4. srpna u Lipna. Přijďte společně oslavit sportování ve Frymburku. V rámci slavností se uskuteční memoriál Otakara Mertla a Jozefa Nováka v kopané, turnaj v nohejbale o putovní pohár tajemníka ÚM. Organizuje: ÚM Frymburk ve spolupráci s FC Šumava Frymburk v areálu fotbalového hřiště Frymburk. V sobotu bohatý program začíná v 9 hodin, v neděli v 8.30 hodin. V sobotu nebudou chybět od 16 hodin divácká soutěž v penaltách o šampáňo a od 19 hodin ve velkém stanu na hřišti sportovní veselice, kde k tanci hraje Duo JZD.

Chumské slavnosti pořádá SDH Chlum nad Malší 3.8. od 15 hodin. Hraje Ševetínka, nebudou chybět tradiční vodní atrakce a suchozemské radovánky pro děti i dospělé. Těšit se můžete na lávku přes rybník, ukázku historické požární techniky, vystoupení Fedrfechtýřů.