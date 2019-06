Zábavné hry a diskotéka. Dětský den v Černé v Pošumaví opět nabídne pořádnou porci zábavy První červnová sobota bude v Černé v Pošumaví plná dětského smíchu. Od 15 hodin se u hasičské zbrojnice uskuteční tradiční Dětský den, který stejně jako každý rok potěší děti všech věkových kategorií. Na programu jsou hry a diskotéka s Matyášem Palkovičem, což znamená, že si se svými ratolestmi zatancují i rodiče. Večer poté na dětský program naváže zábava pro dospělé, kdy na stejném místě zahraje kapela Pepa Maxa Band. Akce je stejně jako každý rok spojená s kácením májky. Vstupné na Dětský den v Černé v Pošumaví a večerní zábavu je zdarma. Tradiční akci organizuje obec Černá v Pošumaví ve spolupráci s místními hasiči.

Den dětí nazvaný Diesnyho svět obsadí městský park v Kaplici. Od 9 do 12 hodin tam ožije kreslený svět Diesneyho pohádek. Těšit se můžete na Meridu, Aladina, Sněhurku, piráta Hooka a mnoho dalších… Tradiční stezka s úkoly pro děti v městském parku za malé odměny. K tomu rybářská soutěž, bublinková dílna a vystoupení dětí z DDM. Možná dorazí i Micke Mouse.

Dětský den se koná na fotbalovém hřišti FC Velešín od 13 hodin. Děti se mohou těšit na lezeckou stěnu, lukostřeleckou střelnici Lapků od Malše a další soutěže. Je to zábavné odpoledne pro celou rodinu. Vstup zdarma.

Sbor dobrovolných hasičů a Obec Přední Výtoň pořádá 1. 6. 2019 dětský den. Sraz ve 14 hodin na dětském hřišti u požární zbrojnice. Na stezce budou stanoviště se zábavnými úkoly, soutěžemi a zážitky. Chybět nebude občerstvení.

V Srníně od 14 hodin bude na hřišti otevřen vstup do „Pohádkového lesa“, kde bude pro děti připraveno mnoho stanovišť s pohádkovými postavami. Celé odpoledne se děti mohou svézt na koni nebo si zadovádět ve skákacím hradu. Na závěr se budou opékat špekáčky. Zváni jsou všichni, děti i dospělí.

Kouzelný dětský den se koná u stezky korunami stromů a v Království lesa v Lipně nad Vltavou. Zábavný program pro děti začíná od 10 hodin a následně se akce přesune ve 13 hodin do Království lesa, kde bude pokračovat až do 16:00. Lišák Fox se na jaře naučil kouzlit a své nově nabyté dovednosti zařadil i do oblíbených programů pro děti. V sobotu to bude jedna z prvních příležitostí zjistit, co lišák vykouzlí. Program: 10:00 - 11:00 u Stezky korunami stromů: 10:00 - 10:30 kouzlení s lišákem Foxem, 10:30 - 11:00 animace s lišákem Foxem. 13:00 - 15:30 v Království lesa: 13:00 - 14:00 malování na obličej, 15:00 - 15:30 kouzlení s lišákem Foxem.

Obec Bohdalovice pořádá dětský den od 13.00 hod. na návsi v Bohdalovicích.

Den dětí začne od 15 hodin na fotbalovém hřišti v Rožmitále na Šumavě. Na programu je hudební a taneční skotačení, aquazorbing, skákací hrad a další hry a soutěže.

Dětský den v Chlumci. Děti a rodiče jsou zvány na dětský den ve Věncově hoře, který se bude konat v sobotu 1.6. Start ve 14:00 u Chlumecké vodárny. Startovné 20 Kč.

2. ročník Horalských her v Novohradských horách vypukne 1. června na hasičském hřišti v Benešově nad Černou.

Program:

13:13 hodin náměstí – uvítací vystoupení a průvod dudáků na hasičské hřiště

13 až 16 h registrace soutěžících

14:00 zahájení, nástup dudáků, tanečníků, sportovců. Hry zahájí výstřel z děla.

14 až 19.30 h seznámení s technikou a provedením disciplín – vrh závažím, valounem, kamennou taškou, hod závažím do výšky, hod kládou, kladivem a balíkem slámy, farmářský běh.

Soutěžní odpoledne je určené pro nejmenší, děti i dospělé - pro dospělé soutěže naostro!

Pro profisportovce Česká národní liga Highland Games Kláda cup

Ukázky a výuka skotských tanců v provedení dudáckého bandu a tanečního spolku Caledonian club

Hudební ukázky dovedností dudáckého bandu Blue Squadron Pipe Band

Vyhlášení výsledků soutěžních disciplín a předání cen

Vše ukončí výstřel z děla

19.30 až 24.00 taneční veselice s Parní Wannou, Happy To Meat a DickoBrass

K tomu prodej skotských suvenýrů, kožených výrobků a občerstvení.

Pořádá obec Benešov nad Černou, vstupné je dobrovolné.

14. Cantate Budweis se koná v Zámecké jízdárně od 16 hodin. Mezinárodní setkání pěveckých sborů s přátelskými koncerty a společným koncertem všech sborů v Českých Budějovicích a Českém Krumlově.

Chinaski Open air zavítá v sobotu do Českého Krumlova. Návštěvníky a příznivce kapel rozparádí akce pod širým nebem v Pivovarské zahradě od 16 hodin až do noci. Na koncertě vystoupí také exklusivní hosté IMT Smile a Eddie Stoilow. Vystoupení doplní vizuální show a dost možná na koncertu zazní i hudební novinky kapely v rámci nahrávání nového alba. Vstupné je 540 korun.

Program:

16.00 otevření Pivovarské zahrady

17.00 – 18.00 Eddie Stoilow

19.00 – 20.00 IMT Smile

20.30 – 22.00 Chinaski