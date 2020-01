Začneme tím, co nás teprve čeká. Na konci února vstupuje do kin válečné drama z období I. světové války režiséra Sama Mendese 1917, mnohými kritikami označováno za vůbec nejlepší film loňského roku. Tento zážitek si nesmíme nechat ujít, ale pořád je na něj ještě dost času.

Zato leden, byť je u konce, je silně nabitý - od domácí produkce, tedy hloupých komedií Příliš osobní známost či Případ mrtvého nebožtíka, zahraničních snímků Mizerové a Dolittle až ke zmíněným „zlatým“ titulům, a těmi jsou bez pochyby tři filmy: nová adaptace románu Malé ženy s Emmou Watson a Saoirse Ronan, novinka devadesátiletého Clinta Eastwooda, životopisné drama Richard Jewell, jenž se vyplatí vidět už z podstaty Eastwoodovy tvůrčí osobnosti, a ve finále film vůbec nejočekávanější, divácky i kriticky zřejmě nejpříjemnější, a zároveň s Českou republikou spjatý. Není jím nikdo jiný než Králíček Jojo, od režiséra a scenáristy Taiky Waititiho, který stojí např. za natočením filmu Thor: Ragnarok.

Válečná satira o malém Jojovi, žijícím s fiktivním kamarádem Adolfem Hitlerem a maminkou v podání nádherné Scarlett Johansson, je plná nápadů, humoru, lásky i napětí a očividně je i filmařsky bravurní, což znamená jen jedno: NESMÍ V KINECH CHYBĚT! A jak je vidno, nikde jinde nechybí. Proto se ptám českokrumlovského kina, kde je Králíček Jojo? Kde je Richard Jewell? Proč se zde promítá jen Příliš osobní známost a Případ mrtvého nebožtíka, tedy filmy podprůměrné? Proč? Je to velká škoda, ale doufám a pevně věřím, že i když to během ledna Kino Luna nestihlo a dalo z větší části přednost komerci před kvalitou, v únoru absenci titulů Králíček Jojo a Richard Jewell napraví. Bylo by totiž hodně smutné, kdyby v kině, kde se promítají skvosty jako Roma, chyběly v běžné distribuci skutečné filmy, namísto přihlouplých komedií. A divákům bych jen na závěr rád připomněl, že film nemá za úkol poučovat ani zbytečně unavovat vleklými frázemi. Film má přivést diváka do úžasu! Snímek Králíček Jojo jsem ještě neviděl, ale už jeho samotný trailer mě do úžasu po jednom zhlédnutí přivedl… Rozhodně navštivte v kinech!

Marek Kuchař