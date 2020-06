Satisfucktion. Koncert kapely se koná v sobotu od 19 do 21 hodin v klášterní zahradě ve Vyšším Brodě. Vstupné 200 Kč. Pivo a malinovka potečou proudem.

Promítání v Hospodě Pod Kaštanem je v sobotu v Mojném od 19 hodin. Zhlédnete film Nabarvené ptáče.

Mirek Kemel a Vladimír Javorský. V restauraci U Kuchařů Krasetín zahrají v sobotu od 18 hodin. Můžete se těšit na starší i nové písně, které Mirek vytvořil v době nuceného volna.

Slavnosti sedřené kůže spustí v sobotu od 16 hodin v Clubu Museum Czech underground na Chvalšinské v Č. Krumlově. Den druhý, venkovní stage. Hrají: 16 h Jarnibandpavlaz. – pop-punk; 17.45 h G-Rock Vimperk; 19.30 h brkovice boys – blues-rock; 21.15 h Knírek – shoegaze; 23 h Whiny Bitches.

Krumlovský slunovrat kvůli počasí ruší část svého programu, nehraje Jihočeská filharmonie na voru u Café retro od 15 hodin, zrušená je i sousedská slavnost Piazza d´Italia, které se měla konat také tam. U Jizby zahraje večer, Cindži Renta, v klášterech se konají komentované prohlídky. V neděli ve 20.30 h koncertuje Čechomor na zámku a mnoho dalšího.

První ročník dětského cyklistického závodu horských kol pořádá v sobotu ve Vyšším Brodě Ski Team MoNo u chaty pod lanovkou nad fotbalovým hřištěm od 14 hodin. Cyklistická přilba je povinná. Soutěží rozmanité věkové kategorie do 15 let. Prezentace je do 14.30 hodin. Start jednotlivých kategorií je ve 14.30 hodin. Trať je dlouhá 300 až 600 metrů.

II. ročník závodu na paddleboardech v úseku Vltavy od Zlatky do Boršova nad Vltavou. Dnes do 10.30 hodin prezentace, od 10.40 meeting, v 11 h hromadný start. Startovné 250 Kč. Kategorie Elite, Sport, Hobby.