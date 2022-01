Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou chystá podle ředitele instituce Aleše Seiferta výstavní projekt Theodor Pištěk: Výstava. "Vyjde na devadesáté narozeniny Theodora Pištěka. Od jeho dnes legendární výstavy v Alšově jihočeské galerii z roku 1993 uplyne devětadvacet let a my bychom na ni chtěli navázat a představit Theodora Pištěka se svými současníky jako jsou například Bedřich Dlouhý, Jaroslav Vožniak a zasadit ho do širšího rámce euroamerické malby v kontextu děl Jacquese Monoryho a dalších a v jednání jsou i díla od Gerharda Richtera," nastiňuje ředitel.

Vltavotýnské městské centrum kultury a vzdělávání chystá na červen velkou barokní slavnost u příležitosti výročí 250 let od úmrtí polního maršála a knížete z Lichtenštejna. David Slepička, který dosud událost coby šéf vltavotýnské kultury připravoval, vysvětluje: „Měli by se zúčastnit i zástupci šlechtické rodiny. Nebudou chybět členové Armády České republiky a kluby vojenské historie.“ Akce bude celodenní, možná dokonce dvoudenní. Gabriela Ranglová z vltavotýnské Sokolovny dodává, že se lidé mohou těšit na další letní kulturu na slámě. „Loni jsme pořádali koncert v amfiteátru z balíků slámy. Protože byl ohlas obrovský, připravujeme různé další programy na slámě včetně akcí pro děti nebo divadla,“ nastiňuje. V Týně nad Vltavou si užijete i koncert vážné hudby na pontonu u řeky.

Letní multižánrový festival Okolo Třeboně zve na tradiční Divadlo Járy Cimrmana. Ředitel festivalu Pavel Barnáš slibuje koncert Dua Bárka, jehož je členem, nebo výroční koncert kapely Cimbal Classic. Ta slaví 30 let od založení. Spolu se skupinou vystoupí různí hosté. Festival také objevil nové prostory. „Je to útulné a příjemné prostředí, a tak bude moci znít Třeboň od rána do večera muzikou,“ nastiňuje ředitel festivalu.

Naplánovaný je také festival Třeboňská nocturna, za který Irma Mrázková prozrazuje: „Tváří celého festivalu bude Eva Hornyáková, členka Slovenského národního divadla, kterou během sobotního open air koncertu na nádvoří Tereziánských kasáren doprovodí Filharmonie Hradec Králové.“ Součástí koncertů bude podle Irmy Mrázkové vystoupení Arete String Quartet z Korejské republiky, vítězů Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2021 či večer předního českého hobojisty Viléma Veverky s harfenistkou Kateřinou Englichovou.

Mezi největší kulturní novinky roku 2022 v Českém Krumlově patří podle místostarosty města Iva Janouška otevření Centra umění pro děti v areálu Klášterů Český Krumlov a nové galerie Mincovna v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov. „Centrum umění pro děti představí veřejnosti část největší evropské sbírky ilustrací z dětských knih, kterou letos město zakoupilo od světoznámého nakladatele dětských knih a iniciátora prestižních mezinárodních výstav Otakara Božejovského,“ představuje jednu z novinek a vysvětluje dál: „Mincovna oproti tomu otevře dveře do šlechtických zábav a slavností od 16. až 19. století. Nová výstava by se měla v příštím roce stát doslova hlavním stanem celostátní akce Národního památkového ústavu Rok šlechtických slavností.“ Ivo Janoušek věří, že se do Českého Krumlova vrátí také nejvýznamnější kulturní událost, historický festival Slavnosti pětilisté růže, i vzhledem k tomu, že Český Krumlov slaví v roce 2022 třicet let na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. „Bylo by to přinejmenším symbolické,“ dodává.

Jihočeské divadlo přichystalo na léto před otáčivé hlediště v Krumlově dvě novinky. Těšte se na premiéru opery Mesiáš, scénické zpracování Händelova oratoria. Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek slibuje: „Bude to velká výpravná inscenace s barokními kostýmy, ale v kontrastně moderním scénickém ztvárnění.“ Inscenaci bude režírovat šéf opery Tomáš Ondřej Pilař. Druhý nový titul Úplně celá česká historie bude připraven pro rodiče s dětmi jako odpolední představení v režii Janka Lesáka a provede českými a moravskými dějinami.