Multižánrový festival, který se uskuteční od 15. července do 6. srpna, nabídne celkem 17 koncertů zasazených do 10 unikátních prostředí. Slavnostní zahájení se po více než čtvrt století uskuteční netradičně uprostřed zámeckého jezírka. Hudba se vrátí také do barokního divadla, kde bude po dva večery znít opera Antonia Vivaldiho Farnace.

Bohatá dramaturgie festivalu každoročně nabízí koncerty oslavující významná hudební výročí. Svými koncerty oslaví příští rok své významné jubileum houslista Václav Hudeček, festival tak připomene i 90. narozeniny Johna Williamse, držitele několika Oscarů za legendární hudbu k mnoha filmům. Chybět nebudou ani jino-žánrové koncerty. Pozvání přijal The Manhattan Transfer, nejznámější světová vokální skupina. Prodej vstupenek začal 21. března.

Oslaví jubileum Václava Hudečka

„První večer nabídne po více než čtvrt století nejen hudební, ale i vizuální zážitek. Na unikátně scénograficky ztvárněném jevišti, na přírodním ostrůvku jezírka v zámecké barokní zahradě, zazní Händelova Vodní hudba a Hudba k ohňostroji. Milovníky opery jistě potěší Vivaldiho dílo Farnace, neboť uplyne 295 let od jeho světové premiéry. Interpretace se ujme soubor Musica Florea, který oslaví 30 let od svého založení. V období baroka se ocitneme i o posledním festivalovém víkendu, v rámci koncertu v Zámecké jízdárně,“ zmiňuje jen zlomek programu prezident festivalu Jaromír Boháč.

Program letošního 31. ročníku oslaví i mnohá další významná výročí nebo dá příležitost mladým talentům. „Rozhodli jsme se spojit koncert houslisty Václava Hudečka, který se příští rok dožívá významného životního jubilea 70 let. Vystoupí s mladými umělci – finalisty mezinárodní televizní show Virtuosos V4+. V rámci Francouzského večera si připomeneme výročí skladatele Clauda Debussyho, od jehož narození letos uplyne 160 let.“ dodává ředitelka festivalu Gabriela Rachidi.

Oscarová hudba

V duchu oslav se ponesou i koncerty jiných žánrů, které nesmí jako každý rok chybět, stejně jako komorní koncerty. „Hudbu jednoho z nejúspěšnějších žijících skladatelů na světě Johna Williamse, jehož filmová hudba získala několik ocenění Oscar, a který v příštím roce oslaví své 90. narozeniny, přeneseme do Pivovarské zahrady. Do Českého Krumlova zavítá i nejznámější světová vokální skupina The Manhattan Transfer, která v Pivovarské zahradě oslaví 50 let od svého založení. Návštěvníci se mohou těšit i na komorní koncerty. V podání Komorní filharmonie Pardubice se bude konat Večer serenád, koncert s názvem Duše kytary provede Lukáš Sommer se svými hosty. Představí se i Kalabis Quintet nebo Dvořákovo trio. Na tvorbu Antonína Dvořáka naváže v Prokyšově sále českokrumlovské prelatury Zemlinsky Quartet,“ nastiňuje Gabriela Rachidi další části programu.

„Mezinárodní hudební festival k Českému Krumlovu neodmyslitelně patří. Jsme proto rádi, že naše spolupráce s pořadateli přetrvává, i přes všechny kompliace s pandemií, a my jako město máme možnost každoročně přivítat významné umělce z různých koutů světa. Těší nás i to, že se MHF v průběhu let nadále rozvíjí, že i letos bude program obohacen o letní Festivalovou zónu, což je opět něco navíc pro občany i návštěvníky Českého Krumlova," uvádí starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.

Aktuální informace k programu a podrobnosti k jednotlivým koncertům jsou na webových stránkách www.festivalkrumlov.cz, kde se dají také zakoupit vstupenky. Prodej vstupenek na Ticketportal.

Program festivalu

15. 7. Voda a oheň

16. 7. Francouzská noc

17. 7. Hudební piknik s Epoque Quartet

20. 7. Večer serenád

21. 7. A. Vivaldi – Farnace

22. 7. A. Vivaldi – Farnace

23. 7. The Manhattan Transfer

24. 7. Boletice Jistebnický kancionál

27. 7. Duše kytary

28. 7. Kalabis Quintet

29. 7. Václav Hudeček a mladí talenti

30. 7. Filmový večer – John Williams

31. 7. Varhanní matiné

3. 8. Dvořákovo trio

4. 8. Zemlinského kvarteto

5. 8. Barokní večer

6. 8. Operní galavečer