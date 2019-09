Českokrumlovsko - Muzika, divadlo, výšlapy, ale i tanec zahrnuje program na neděli na Českokrumlovsku.

Odpoledne se můžete u Brloha vydat na výšlap za hořečkem českým. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Vzhůru do divočiny je název divadelního představení v podání Studio Dva Praha v Městském divadle Český Krumlov, které začíná v neděli v 19.30 hodin. Je to náhradní termín za 3.6.2019. Manželé Jindřich a Alice ze Sexu pro pokročilé tentokrát kempují a nejen to… Tentokrát se však ze stylového hotelového pokoje, v němž se pokoušeli pikantně oživit svůj uvadající vztah, přesouvají do přírody. Je to tak trochu i z nouze ctnost, jelikož rodinný rozpočet se zmenšuje. Délka představení: 100 minut bez přestávky. Vstupné 540 / 270 Kč