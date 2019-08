Prohlédnete si zde neuvěřitelných 430 děl, z toho 230 olejomaleb. Zbytek jsou kresby, grafiky a ilustrace z desítek knih. Podle kurátora výstavy Libora Šteffka, se jedná o dosud největší výstavu. „Taková za jeho života ani posmrtně nebyla,“ říká. Expozice přitom prezentuje jen zlomek umělcovy tvorby. „Byl mimořádně pilný, vedl si deník maleb,“ vysvětluje Libor Šteffek, jak víme, že Kamil Lhoták namaloval přes dva tisíce obrazů, vzniklo více než 660 grafik, ilustroval více než 400 knih a odhaduje se na dvacet tisíc kreseb. „Každý den vniklo nějaké dílo,“ vypráví kurátor.

Na výstavě najdete nejzásadnější díla autorovy tvorby. „Galerie, které mají obrazy ve svých stálých expozicích, nám vyšly maximálně vstříc a mimořádně je svěsily, a tak jsme měli jsme možnost je tady mít,“ chválí si kurátor spolupráci a dodává: „Jsou tu i díla ze sbírek Pražského hradu.“

Zajímavými jsou i trojrozměrné exponáty, které umělce inspirovaly. Mezi nimi originální vysoké kolo z roku 1882, horkovzdušný balon, kolo, na němž Kamil Lhoták skutečně jezdil, a motocykl Douglas 350. „Vyrážel na něm do krajiny Českého středohoří, které ho inspirovalo,“ vysvětluje Libor Šteffek. Dozvíte se, jak se vyvíjela tvorba osobnosti Skupiny 42 od 30. do 80. let, a shlédnete dokumentární film, který vznikl paralelněs touto výstavou. „Jedná se o vzpomínky přátel a souputníků, ve filmu vystupujei jeho syn Kamil Lhoták mladší,“ představuje snímek Libor Šteffek.

Ten, ačkoliv působí jako generální ředitel Toyoty, je expertem na Kamila Lhotáka. Zabývá se jím již 20 let. „Zajímaly mě jako každého kluka motocykly, automobily, závody, ale nevěděl jsem, že je maloval Kamil Lhoták. Zaujaly mě příběhy Arthura Ransoma pro děti a netušil jsem, že se u ilustrací jedná o téhož autora,“ vzpomíná kurátor, jak se s Kamilem Lhotákem setkal. Když se o jeho tvorbu začal zajímat více, zjistil, že o Kamilu Lhotákovy nevyšly žádné zásadní publikace, a tak se o ně postaral sám. Dal dohromady knihy Kamil Lhoták: Grafické dílo v kontextu ostatní tvorby a Kamil Lhoták: Obrazy.

Výstavou, za níž stojí, vás provede osobně soboty 7. září a 5. října.