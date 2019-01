České Budějovice - Herci přivezli komedii Perfect Days.

Komedii Perfect Days – I ženy mají své dny uvedli Vojta Kotek a Ivana Chýlková před plným sálem českobudějovického CineStaru. Hrají milence, jež dělí 18 let, přičemž Erika (Chýlková), je úspěšná kadeřnice, které chybí ke štěstí jediné: dítě. „V mém okolí je takových párů několik. Taky jsem měl podobný vztah, mně bylo dvacet a slečně třicet. Snažil jsem se při natáčení vycházet z těch pocitů,“ popsal Kotek. Film uvádí multikino do konce roku.



Jsem stará vlezlá kráva. Věta, kterou pronese 44letá Erika při prvním setkání s mladým milencem, přesně postihuje vlastnost, která je pro hlavní postavu nového filmu Alice Nellis, českobudějovické rodačky, určující: sebeironii. Kadeřnici, která má vše včetně svého TV pořadu, ale zoufale baží po dítěti, ztvárnila právě Chýlková. Milostná scéna, kdy herec tančí na stole, se vryje do paměti. „Musím říct, že po premiéře za mnou chodily ženy všech věkových kategorií a mluvily o Vojtovi, že mi tedy dost záviděly,“ popisovala 48letá herečka.

