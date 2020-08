Skvostné prostory Klášterní zahrady byly divákům otevřeny již hodinu a půl před koncertem. Večerní akci tak mnohé rodiny využily k tomu, aby strávily delší čas v příjemném prostředí zahrad. Čas zde strávený jim zpříjemňovala rozsáhlá nabídka pokrmů a nápojů. Travnatou plochu zahrady tak z velké části zaplnily pestrobarevné deky, na nichž se usadily právě celé rodiny.

Netrvalo to ale dlouho. Poté co se na pódiu objevil Pokáč, vyzval diváky, aby opustili svá místa a sestoupili před pódium dolů. Ti nezaváhali ani na vteřinu a jeho nabídky využili. Strhl se tak "boj" o nejlepší místa před pódiem.

Jako první píseň zazněla skladba s názvem Co ze mě bude, při níž se mnozí přidali a neslo se tak areálem jednohlasné: „Uo,ooou, co z tebe bude.“ Když hned poté zcela bezostyšně promluvil Pokáč k divákům a okomentoval okolní prostředí: „Mně je vás skoro líto, že musíte na mě čumět a nevidíte to nádherný prostředí jako já,“ diváci se upřímně bavili.

Během večera zazněly písně jako Farmář Tonda, Zejtra je taky den či Pokáčovo zcela nová píseň s názvem Holky to lehký maj. Ovšem když hned v první sloce zaznělo: „Kdybych byl holka, tak bych si s prsama celý dny hrál,“ nebylo zbytku textu už rozumět přes diváků hlasitý smích.

Pokáč se ujal ukulele a poučil zcela stylově děti písní Kouření je hnusný zvyk. „Mám na vás jeden dotaz, chodíte rádi na poštu? “, zeptal se pak Pokáč. Odpovědí mu byl jednohlasný křik diváků: „Ne!“ A zazněla další píseň s názvem Rád chodím na poštu. Když však vyzval diváky, aby si s ním na pódium přišel někdo zazpívat píseň Lovesongy, nikomu se příliš nechtělo. Dorazily jen tři děti, jejichž přítomnost Pokáč ocenil slovy: „Jednou ji se mnou přišlo na pódium zazpívat pět ožralých chlapů, takže za děti jsem rád,“ dodal se smíchem.

Během večera bylo možné spatřit úsměvy ve tvářích lidí, které se mísily s překvapením z Pokáčovy zábavné tvorby a textů, které doposud neznali. S úsměvem na tváři se k Pokáčově koncertu vyjádřila i Věra Jírů z Českého Krumlova, která na akci dorazila s rodinou. „Koncert se mi moc líbil, především vystoupení dětí s Pokáčem bylo hezké.“ dodává.

Když se začalo stmívat a na jasném nebi se objevily hvězdy, zároveň do toho zazněla pomalá píseň Stereotypy, utichly i rozjívené děti a celý areál pohltila krásná atmosféra. Tu ovšem zase Pokáč roztříštil svižným hitem Matfyzák na disku či Vymlácenými entry. Jako přídavek zazněla píseň 26, přičemž se přidali i diváci.

Krátce po deváté večer však přidal po velkém potlesku ještě jednu píseň. Padá hvězda. Píseň pro ten večer jako stvořená. Pod klášterem se na Pokáčovo výzvu začala objevovat světla z mobilních telefonů. Zahrada zalitá drobnými světýlky, pomalá romantická píseň, tančící pár pod pódiem, tóny kytary a Pokáčovo hlas se staly příčinou nezapomenutelného zážitku nejednoho z návštěvníků.

Lada Sojková