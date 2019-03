OBRAZEM: Ručně vázat knihy se naučili v krumlovských klášterech

Český Krumlov – Vlastnoručně si vyrobit knihu v plátěných deskách, to neumí ledaskdo. Ti, co se v sobotu účastnili knihařské dílny v klášterech, se to ale naučili.

„Účastníci workshopu si připravili knižní blok včetně kapitálku, namalovali si pomocí šablon plátna na potažení knižních desek, a i ty si vyrobili, včetně hřbetníků, zcela sami,“ přiblížila Monika Brýdová, která dílnu vedla společně s Martinem Střelcem. „Využili jsme vybavení knihařské dílny, ale zároveň jsme ukázali, jak lze vše připravit i doma za použití běžných nástrojů a pomůcek.“ Po pěti hodinách si každý domů odnášel knihu, která vypadala, jako by sjela z výrobní linky. „Ani já, ani Martin nejsme knihvazači-profesionálové, ale práce na výrobě knih nás baví. A ještě víc nás předávat nadšení z ruční práce dál,“ dodala Monika Brýdová.

Autor: Redakce