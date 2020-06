Dva měsíce si museli kvůli koronaviru v krumlovském Egon Schiele Art Centru počkat na oficiální zahájení sezóny, ale dočkali se. Té letošní vévodí velkolepý úplněk nad městem. Noční město je ale tématem i celého souboru maleb.

Egon Schiele Art Centrum v Široké ulici má otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Osamělý medvěd s pádlem v tlapách, potemnělá a pustá náplavka nebo vlk ve Vltavě s petardou v tlamě pohledem z Rybářské ulice. I to jsou náměty obrazů Aleny Anderlové, jedné z trojice autorů hlavních výstav letošní přehlídky současného umění v galerii Egon Schiele Art Centra (ESAC) v Široké ulici. „Když jsme v březnu začali Aleninu výstavu vybalovat, zjistili jsme, že i když obrazy malovala loni v přeplněném Krumlově, vytvořila prázdné město. Sem tam postava s deštníkem, sem tam osamělý medvěd nebo zajíc. V kontextu současné pandemie působí obrazy o to silněji,“ podělila se o dojmy ředitelka ESAC Hana Jirmusová Lazarowitz. „Noc, kterou uvidíte, je naprosto fascinující. Kromě oleje a akrylu do obrazů vložila i neonové lístečky, někdy je použila na rozsvícená okna, jindy na úplněk nad městem, z řeky udělala dálnici… Alena ukázala, že Krumlov má přes ty miliony turistů, kteří sem ještě loni proudili, stále neuvěřitelný půvab.“

Neustálý proces vzniku, zániku a opětovného vzniku, to je téma dechberoucí instalace japonského sochaře Tetse Ohnariho v hlavním sále galerie. Má podobu úplňku nad městem a nese název moon mono homo. „Jen se před ní zastavte, pár minut ji vnímejte a pozorujte, jaké pocity ve vás vyvolá,“ podal stručný návod, jak k dílu přistoupit, sám sochař. Stejné téma, střídání stvoření a zániku, má i trojice židlí inspirovaných Schieleho originály. „Tets jednu z židlí vyrobil z odpadního materiálu, čímž završil onen cyklus,“ dodal spolupracovník ESAC Stewart Aitchison.

Trojici výstav završuje série maleb rakouské malířky Judith Zillich. „Je to vlastně časosběrný dokument. Deset let malovala jednoho muže, vytvořila sto obrazů. Když ukončili spolupráci, on zemřel,“ přiblížila ředitelka galerie. „Je to nesmírně silný příběh, a když se v sálech budete dívat na chronologii obrazů, všimněte si, že na začátku je model v centru obrazu, a jak šel čas, z obrazů postupně mizí.“

Kromě hlavních výstav současných autorů jsou v Centru k vidění i stálá dokumentační výstava o životě a díle Egona Schieleho, jehož matka, Marie Soukupová (1862-1935) se v Krumlově narodila,s kresbami, grafikami, vlastním umělcovým nábytkem, osobními dopisy, vizitkami, desítkami fotografií, genealogií Schieleho předků, dokumentací o krumlovských pobytech a motivech na jeho obrazech a kresbách.

„Tu jsme letos doplnili výstavou fotografií s názvem Krumlov za časů Schieleho,“ dodává ředitelka. ESAC ve spolupráci s Museem Fotoateliér Seidel připravilo desítky fotografií z doby Schieleho života (1890-1918). Vedle řady fotografií Josefa Seidela (1859-1935), je vystaveno i několik fotografií Josefa Wolfa (1864-1938) a Wenzela Micka (1872-1951).