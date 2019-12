Když odpustíme pár drobných absencí zajímavějších projektů, proti celoročnímu programu nemusíme nic moc namítat. Zamrzí jen fakt, že v počtu představení vedou spíše „domácí“ nenáročné komedie, pravda, byť stále častěji diváky vyhledávané (bohužel), a opravdové filmy jsou pouštěny spíše okrajově a v pozadí, ovšem potěší, že stále je v Českém Krumlově velmi slušná skupina náročnějších diváků, jíž vévodí seskupení členů Filmového klubu. Celkově by se lidé měli před útratou svých peněz za lístek stále více zamýšlet nad tím, na jaký film to do kina vlastně míří.

V tomto roce bylo skvělé i to, že z letošní tvorby si mohl vybrat svůj filmový zážitek snad každý divák. V kině se objevil závěrečný díl Avengers s podtitulem Endgame, jenž se poctivě rozloučil se svými fanoušky i hrdiny. Dočkali jsme se novinek od Quentina Tarantina či Pedra Almodóvara, dlouho očekávaného díla Nabarvené ptáče od režiséra Václava Marhoula s Krumlovákem Petrem Kotlárem v hlavní roli. Měli jsme možnost zhlédnout film o Eltonu Johnovi s titulem Rocketman, novou verzi Lvího krále, či pokračování Toy Story, a na samý závěr startuje v kinech finále Star Wars pod názvem Vzestup Skywalkera. Ale abychom se dostali k podstatě celého článku, tedy jakémusi shrnutí toho nejlepšího, co se v českokrumlovském kině za tento rok objevilo, musíme se vrátit na samotný začátek.

Hned z jara nám v kině ještě doznívaly tituly premiérově vydané v loňském roce, avšak k nám doputovaly až v roce letošním. Za všechny snímky z loňské produkce zmiňme například vítěze Oscarů Zelenou knihu, strhující Romu, kterou hned dvakrát uvedl Filmový klub, či novinku Clinta Eastwooda Pašeráka.

Absolutním králem letošního filmového roku je devátý film Quentina Tarantina, Tenkrát v Hollywoodu, s Leonardem DiCapriem a Bradem Pittem v hlavních rolích. Tento snímek opět dokázal, jak velký je Tarantino filmař, a jak Velké filmy tvoří! Kdybych měl letos vybrat jeden jediný film, který by si zasloužil skutečné uznání a nadšení, bylo by to Tenkrát v Hollywoodu, z něhož srší především neskonale upřímná láska ke kinematografii – možná vůbec nejvíce z celé Tarantinovy tvorby.

Během roku došlo na milá překvapení i v krajině českého filmu! Za všechny projekty stojí za zmínku film Jiřího Mádla Na střeše, který patří mezi to nejlepší, co se na domácím filmovém trhu letos urodilo. Konkurovat mu může další překvapení v podobě „divadelního“ snímku Vlastníci, který šel do kin v listopadu. A klenotem, který sahá za hranice Česka, je pak již zmíněné Nabarvené ptáče, jemuž můžeme už jen s plnými pěstmi přát, aby uspěl na brzkých Oscarech.

Velké díky si samozřejmě zaslouží i místní spolek Filmového klubu, jenž do českokrumlovského kina stále přináší filmy nadmíru kvalitní, a pozvedává laťku promítaných děl vůči ostatní kino-produkci hodně vysoko. Ohledně programu Filmového klubu není moc co vytknout. Díky jeho přítomnosti v našem kině jsme se dočkali třeba právě zmiňované mistrovské Romy, tak v poslední době například vynikajícího jihokorejského dramatu Parazit nebo německého Narušitele systému. Jediné, na čem by se dalo skutečně zapracovat, je počet představení. Některé filmy si totiž zaslouží rozhodně více než jen jedno promítání.

Bylo tu hodně špatných až opravdu „zlých“ filmů! Ale i spousta opravdu dobrých. Žebříček sedmi nejlepších filmů, které českokrumlovské kino (z produkce roku 2019) promítalo:

1. Tenkrát v Hollywoodu – 100%

2. Nabarvené ptáče – 90%

3. Parazit – 80%

4. Le Mans ’66 – 80%

5. Bolest a sláva – 75%

6. Joker – 75%

7. Na střeše – 75%

Marek Kuchař

Autor je student