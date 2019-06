Zde je přehled páteční zábavy a kulturních vystoupení:

Pátek 21. 6. 2019

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Moderuje Miroslav Mareš

15.00 ZAHÁJENÍ PROGRAMU – Wild Sticks – českokrumlovský bubenický soubor

15.15 – 15.45 Komedianti na káře – žonglérské představení „Kdo s koho?“

15.45 – 17.00 Lakomá Barka – historizující folk a lidové písně

17.00 – 17.30 In Flamenus – vystoupení fakíra a orientálních tanečnic s hady

18.00 ZAHÁJENÍ 33. ROČNÍKU SLAVNOSTÍ

Účinkují: Wild Sticks Český Krumlov, Brass Quintet, občané města a jejich přátelé ve vlastních historických kostýmech

18.15 – 18.30 Wild Sticks – českokrumlovský bubenický soubor

18.30 – 19.15 Farha – orientální tanec z Českého Krumlova

19.15 – 19.45 Kejklíř Pupa – žonglér a všeuměl

19.45 – 20.15 Adorea – Šermíři Olomouc – šermířské fresky které spojuje akce, humor a napětí

20.20 – 21.40 BraAgas – world music – lidové písně středověké Evropy

21.50 PRŮCHOD OHŇOVÉHO PRŮVODU

22.30 – 24.00 Ginevra a Andromeda. Společný koncert příbramské hudební skupiny a českokrumlovské dívčí kapely. Andromeda. Smutné balady, veselé skočné kramářské písničky, bojové chorály, ale i skladby k zamyšlení.

KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

KLÁŠTERNÍ DVŮR A NÁDVOŘÍ KLARISEK

15.00 – 20.00 Řemesla na klášterním dvoře a v řemeslné uličce – vlastnoruční výroba řemeslného výrobku pod vedením zkušených řemeslníků (platidlo Klášterní mince)

15.00 – 20.00 Sdružení Hrady na Malši – prezentace tradičních středověkých řemesel i bohatých činností, kterými se nadšenci ze sdružení snaží zachraňovat mizející hrady

15.00 – 19.00 Věštírna – o své budoucnosti a ještě o mnohém dalším se dozvíte od naší kartářky Martiny

15.00 – 15.30 Krumlovští pištci – flétnový soubor pod vedení Renaty Pyšíkové

15.30 – 16.00 Vojta Vrtek – kejklíř a žonglér z Doudleb

16.00 – 17.00 Kapka na Klášterním dvoře – lidové písně v podání českokrumlovské kapely

17.30 – 18.00 Kejklíř Pupa – žonglér a všeuměl

18.00 – 18.30 SHŠ Grál Brno – šermířské a bubenické ukázky – představení pro děti i dospělé v podání brněnské šermířské skupiny

18.30 – 19.00 Komedianti na káře – kejklířské představení pro malé i velké

19.00 – 19.45 Krless – světská středověká hudba

19.45 – 20.15 Vojta Vrtek – kejklíř a žonglér z Doudleb

20.15 – 20.45 Bratři z Růže – šermířské ukázky

23.00 – 23.30 Noc hudby v klášterech – BraAgas a El Raks Sáel – pražská kapela, hrající středověkou světskou hudbu a brněnské orientální tanečnice ve společném vystoupení

KLÁŠTERNÍ KOSTEL

19.00 – 20.00 Medvíďata – vystoupení českokrumlovského dětského pěveckého sboru

KLÁŠTERNÍ AMBIT

20.30 – 21.00 Řemdih – duchovní hudba středověku

21.00 – 21.30 Radek Interholz – klasická kytara

PIVOVARSKÉ ZAHRADY

16.00 – 24.00 PIVOVARSKÁ KRČMA. Dobové a staročeské speciality, originální krumlovské pivo z Historického pivovaru Český Krumlov včetně pivních speciálů, točené limonády, míchaných a dalších tradičních nápojů.

16.00 – 19.00 Al Rašíd – historické zábavné atrakce od orientu, přes gotiku, baroko a renesanci starého kontinentu, až po staročeskou pouť

16.00 – 19.00 Makety dobývacích strojů – Trebuchet (vahadlový metací stroj), Katapult, Dělo. Nabídka je zpoplatněna.

Program: moderuje Petr Kronika

17.00 – 17.30 Campanello – renesanční tance ze zámku i podzámčí

17.30 – 18.00 Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy. Dělostřelecká exhibice – unikátní zábavně-poučná interaktivní show s 10 miniaturními kanony, včetně střelby z nich. Jedinečný zábavně poučný projekt Mgr. Miloslava Vaváčka.

18.00 – 18.30 Vojta Vrtek – kejklíř a žonglér z Doudleb

18.30 – 19.00 Harcíři z Rokycan – ukázky umění šermu v podání rokycanských šermířů

19.00 – 19.30 In Flamenus – taneční vystoupení s biči

19.30 – 20.30 Dei Gratia – středověká hudba v podání táborské kapely

20.30 – 21.00 Petr Theimer – kejklíř na chůdách

22.15 – 22.30 PŘÍCHOD OHŇOVÉHO PRŮVODU

22.30 – 22.45 Tanec s ohněm – společný tanec souborů historického tance

22.45 – 24.00 Krless – středověk v podání Krless je směsicí původní staré hudby, současného folku, folklóru, blues, rocku i židovské a arabské hudby

NÁDVOŘÍ PRELATURY, HORNÍ ULICE

16.00 – 17.15 Divadelní klub Českokrumlovská scéna – „Fimfárium“ – několik známých pohádek na motivy Jana Wericha pro malé i velké diváky

18.15 – 19.00 Téměř divadelní společnost České Budějovice – „Zakletý les“ – pohádka pro velké i malé diváky

19.30 – 20.30 Divadlo Dokola – „O kouzelné vodě“ – loutková pohádka o tom, jak se Kuba z Kubínova králem stal

21.00 – 22.00 Divadlo ŠUS – „Ze starých pověstí českých“ – šest známých pověstí ztvárněných humornou formou za pomoci maňásků i plošných loutek

22.30 – 23.00 Fremitus Aetheris – stará hudba od středověku až po baroko

MASNÁ ULICE

16.30 – 17.00 Dei Gratia – středověká hudba

17.00 – 17.30 Petr Theimer – kejklíř na chůdách

17.30 – 18.00 Arcus – světská středověká hudba v podání chomutovské kapely

18.00 – 18.30 Šermířská skupina Taurus – brněnští šermíři v manýristickém příběhu podle skutečné události

ŠIROKÁ ULICE

16.00 – 16.30 Kejklíř Pupa – žonglér a všeuměl

16.30 – 17.15 Krless – středověká světská hudba z hospod, tržišť i dvorských hostin a lidových veselic

17.45 – 18.30 BraAgas – písně středověké Evropy a El Raks Sáel – orientální tanec

18.30 – 19.00 Petr Theimer – kejklíř na chůdách

19.00 – 19.45 Arcus – světská středověká hudba

20.00 – 21.00 Lakomá Barka – historizující folk a lidové písně

NA OSTROVĚ

17.00 – 17.30 Benga Čave – vystoupení českokrumlovského romského tanečního souboru

HRADEBNÍ ULICE – DIVADELNÍ SCÉNA

16.00 The Dark Blue Elephants (hudba)

17.00 Divadlo Já to jsem - Kolotoč pohádek

18.00 Oživlá ulice (rodina Vlčkova) a Kiki Tvrdíková – provazochodkyně z Bordeaux

19.00 Divadlo Víti Marčíka – Bajaja

20.00 The Dark Blue Elephants (hudba)

21.30 Kiki Tvrdíková – provazochodkyně z Bordeaux

MĚSTSKÝ PARK

MĚSTSKÝ PARK, u dětského hřiště

15.00 – 21.00 DOBOVÉ LEŽENÍ VE STYLU 13. – 16. STOLETÍ. Dobová řemesla, vojenská jednotka, nahlédnutí do táborového života a historický program.

15.00 Začátek workshopů a výcviků (rozpis k dispozici na místě). Účast za dobrovolný poplatek

15.00 – 16.00 Šermířský trénink

16.00 – 16.15 Oblékání bojovníků na střety

16.15 – 16.45 Ukázky soubojů v plné zbroji (Rožmberk, Cerveza, Ursi, Křižáci)

17.00 – 19.00 Středověký bojový výcvik pro děti, mládež a dospělé, příprava večerních jídel

19.00 – 19.20 Břišní tance (Kirri)

19.30 – 20.00 Večerní stolování

20.00 – 21.00 Taneční veselí

21.10 Odchod účastníků na noční ohňový průvod

NOC HUDBY NA LATRÁNU – pouliční hraní v podhradí

Klášterní dvůr bývalého kláštera Klarisek – 23.00 BraAgas + El Raks Sáel,

Červená Brána – 23.00 Dei Gratia, 23.30 Arcus

Pod Zámeckými schody – 23.00 Řemdih