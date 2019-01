Kaplice – Dvojice dam představuje až do února svůj výtvarný um a obrazy v kaplické galerii. Výstavu zahájily Zuzana Kotisová z Českých Budějovic a Božena Zimová z Kaplice Nádraží v pátek spolu s hosty, kteří přijeli i navzdory hustému sněžení.

"Malování se věnuji čtyři roky,“ sdělila Deníku Zuzana Kotisová. Během tak krátké doby předvedla své dílo již na sedmi výstavách, z toho dvou samostatných. „Tehdy před čtyřmi roky jsem ze zdravotních důvodů přehodnotila své podnikání,“ vyprávěla Zuzana Kotisová. „Oslovila jsem šikovného malíře Jaroslava Platila, který mě začal učit řemeslo jako takové. A postupně jsem se díky němu našla v kreslení. Snažím se jít dál a dál. A zkoušet další a nové věci. Ze začátku jsem malovala kopie, a nyní už se pouštím na vlastní cestu, maluji vlastní náměty.“

To Božena Zimová maluje od dětství. Nejprve sama, ale když čtyři roky před důchodem dostala výpověď ze zaměstnání, rovněž se dostala do ateliéru Jaroslava Platila a vrhla se na malování všemi silami. V Kaplici vystavuje již potřetí. Domov má plný svých obrázků. „Maluji odmalička i uhlem, tuší a podobně. Ale nyní maluji hlavně akrylem, a to jakékoliv náměty.“



