Plánská knihovna pro své návštěvníky každý měsíc chystá zpestření v podobě výstavy. Ta nynější se dotýká českého spisovatele, dramatika a novináře Karla Čapka. Odhaluje ho z trochu jiného pohledu. Málokdo totiž ví, že také velice rád, i když jen krátce, amatérsky fotografoval.

ROK PŘEDEM

Detaily k expozici doplnila knihovnice Dagmar Havelková. „Výstavu jsme zamlouvali v Národním technickém muzeu rok dopředu. Panely osobně vyzvedávali manželé Vyhnalovi v Praze,“ prozradila. A láká návštěvníky. „Dozvíte se zde zajímavé informace o osobnosti Karla Čapka, který napsal mnoho knih, ale i nádherně fotografoval,“ popsala.

K expozici náleží i dva fotoaparáty a předměty osobní povahy. Ty však v Plané nenajdete. „Ty jsou k zapůjčení společně s výstavou, mají historickou hodnotu a tudíž je potřeba mít dostatečně přizpůsobené a zabezpečené zázemí. Naše vitríny těmto požadavkům bohužel nevyhovují, a tak jsme expozici doplnili alespoň některými díly z pera slavného spisovatele,“ vysvětlila. Panely hned upoutají. „Jelikož zabírají hodně místa, tak si jich lidé hned všimnou. Chodí se dívat nejen čtenáři, ale jezdí i lidé z větší vzdálenosti. Ve čtvrtek tu byly i dvě dámy z Tábora,“ přidala Dagmar Havelková.

FOTOGRAFOVAL A ZAKUSIL

Nejpopulárnějším dílem Karla Čapka je bezesporu kniha pro děti Dášenka čili Život štěněte, kterou sám ilustroval a přidal i své snímky. Tu také trefně uvedl větou: Pro děti napsal, nakreslil, fotografoval a zakusil Karel Čapek. „Dostal jsem se k fotografování z toho důvodu, abych předně sám sobě, pak také všem u nás doma a přátelům ukázal, že nejsem tak neobratný v manuelních a technických věcech, za jakého mne vždycky měli,“ vysvětlil Karel Čapek při rozhovoru pro Pestrý svět Jaromíru Johnovi na podzim roku 1930.

V JEDNODUCHOSTI JE KOUZLO

Do dějin české fotografie se zapsal nejen fotkami fenky Dášenky a její matky Iris, ale známé jsou i snímky pátečníků, což byl spolek kulturních a politických osobností první republiky, který se u něj scházel. Snímky až neuvěřitelně pečlivě třídil, nefotil zajímavosti, ale spíše předměty denní potřeby, ale fotoaparát bral i na své cesty. Negativy rozdělil do tématických celků s názvy: portréty, T.G.M., osobní, zátiší, zvířata, květiny, zahrada, Slovensko, cesty, typy, architektura a krajiny.

Veřejnost může zavítat do knihovny, která se nachází ve 2. patře městského úřadu, v provozní době a osobnost Karla Čapka jako fotografa poznat blíže. Otevřeno je ve všední dny od 8 do 12 hodin, v pondělí a pátek od 12.30 do 15 hodin, v úterý a čtvrtek od 12.30 do 16 hodin a ve středu od 12.30 do 18 hodin.