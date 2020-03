Mendesův debutový majstrštyk Americká krása sice zůstal nepřekonán, ale s jistotou se dá říci, že snímkem 1917 britský režisér natočil svůj dosud nejosobnější projekt. Citová vazba Mendese na vyprávění jeho dědečka Alfreda, který ve válce sám bojoval, je něco, co filmu pomáhá vytvořit epickou podívanou. Mělo jít o poctu? Chuť vzdát s láskou holt vlastnímu dědečkovi a dalším vojákům? Ať už byla Mendesova potřeba jakákoli, jeho osobní perspektiva filmu silně prospěla. 1917 nevyzařuje prvky scenáristické originality. Dva vojáci musí doručit vzkaz s odvoláním útoku. Jednomu je to jedno, bere to jako úkol, povinnost. Druhý má na celé věci osobní zájem, protože v jednotce, jejíž útok má být odvolán, se nachází i jeho starší bratr. A dost! Tato prostá zápletka Mendesovi bohatě stačí na to, aby vytvořil něco nevídaného. Dobrý scénář, nekomplikovaný základ, ani pokus o žádné umění. Klíč k 1917 nestojí na obsahu, ale na formě.

Ve stopách Dunkerku…

Film je postaven na třech tvůrčích jednotkách: Vynikající kameře Rogera Deakinse, grandiózní hudbě Thomase Newmana, a opravdu mimořádné režii Sama Mendese. Nápad, že celý děj se bude odehrávat v reálném čase několika hodin, kdy s hrdiny ujdeme opravdu každičký krok jejich cesty, je sám o sobě složitý a vyžaduje extrémní přípravy a letité tvůrčí zkušenosti. Smekám před celým štábem, zejména pak před kameramanem, střihačem a autory vizuálních efektů, za to, že nám dopřáli nepopsatelný vizuální zážitek, kdy ne scénář, ale sama kamera říká, kam se půjde, a co se bude dít. Právě stálá obrazová perspektiva dvou hlavních hrdinů, vojáků Blakea a Schofielda, dopomůže k tomu, že se po celé dvě hodiny soustředíme pouze na ně, jdeme s nimi, zažíváme s nimi všechna úskalí, abychom náhle zjistili, že nám najednou nejsou lhostejní. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tenhle „efekt,“ vytvořený skutečnými filmaři, je silnější než všechny 3D formáty dohromady. Ne že by se snad tato formace měla stát tradicí, ale při pohledu na neobvyklý a úžasný výsledek se nedá metodě vyprávění vytknout vůbec nic, zvláště když se během dvou hodin ani na chvíli nenudíme a pořád jsme tvrdě přilepeni k sedačce. To je to, co máte v kině zažít! Přesně tento pocit! Všechny tři Oscary (kamera, zvuk, vizuální efekty), které 1917 získal, jsou zcela po právu. Roger Deakins stárne, ale přesto mi připadá, jako by s každým dalším filmem, ještě více prohluboval a objevoval kouzla filmové kamery. Přirozené světlo, otáčení o 3600, jednotný dlouhý záběr, to všechno zde uvidíte. 1917 pro mě po technické stránce představuje záhadu. Mám tolik otázek, a myslím, že i vy se po zhlédnutí budete zajímat o to, jak tvůrci „dosáhli tohoto či tamtoho.“ Desatero dalších filmařských řemesel film skvostně splňuje, ať už se jedná o oceněný zvuk nebo dekorace. Líbí se mi, že Mendes navazuje na styl Nolanova Dunkerku, byť ten ještě lépe spojoval rafinovanou strukturu vyprávění s obsahovými prvky, nicméně obdobná stylizace války tzv. v přímém přenosu se mi zamlouvá čím dál více. Rána může přiletět odkudkoli. Není se kam schovat…

Poctivá cesta dvou vojáků

Je sympatické, že režisér do hlavních rolí obsadil dva méně známé herce. George MacKay a Dean-Charles Chapman jsou velmi dobře sehraní, jeden druhého doplňují, zároveň se mezi sebou odhalují. I když MacKay svým způsobem představuje studený čumák, především v závěru hraje opravdu famózně. Potěší i cameo Colina Firthe či Andrewa Scotta. Na herecké projevy zde ale není místo ani čas. Kupředu hrdiny táhne jen jejich poslání. Čistou podívanou naruší jen pár věcí. Když přihlédneme k poctivě napsanému scénáři, který je navíc postaven na reálném základu, nedá se říct nic. Ovšem během krátké cesty toho hrdinové zažijí až příliš.

Na můj vkus byla zbytečná scéna se ženou a dítětem, popřípadě příliš „bondovský“ skok do peřejí řeky, jenž byl však (z druhé strany) mistrovsky natočen. 1917 zkrátka představuje britskou válečnou „pohádku,“ s jasným hrdinou, jenž ve finále musí docílit svého úkolu, stůj co stůj, i kdyby měl ztratit vlastní život - s velkým dopadem na diváka - vzdávající poctu nejednomu muži, a natočenou způsobem natolik úžasným, že snadno odpustíme všechny triviality. Coby osobní výpověď Alfreda Mendese s přenesením na vnuka, který se rozhodl dědečkův příběh po letech odvyprávět, je to dílo nádherné. 1917 jako „pohádky dědy Mendese.“ No, proč ne?

V českokrumlovském kině je film 1917 promítán od 27.2.

1917; Drama/Válečný

119 min/USA/Velká Británie

Režie a scénář: Sam Mendes; Kamera: Roger Deakins; Hudba: Thomas Newman

Hrají: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Andrew Scott atd.

Hodnocení­: 80%

Marek Kuchař

Autor je student