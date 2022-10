RECENZE: Banger hlásí hit. Adam Sedlák našel cestu, jak probudit český film

autor externí

Jmenuje se BANGER., natočil ho Adam Sedlák a hlavní roli v něm ztvárnil příjemně vyzrálý Adam Mišík. Odehrává se v prostředí drog a rapu, přičemž navenek se jeví jako stylově načechraná hříčka, primárně odsouzená k vpádu do slepé uličky řetězce konzumního publika, jemuž by v souladu s tematikou dneška měla v závěru patřičně nastavit zrcadlo. Nastaví, a to hodně nepříjemně.

