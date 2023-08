Na Barbie jsem do kina mířil s nízkým očekáváním, snad z obavy, že stylizace „růžového světa„“ bude působit směšně, herci se budou pitvořit a celý film bude zahalen v nanicovatém oparu vykřikování aktivistických hesel. O to větší a příjemnější je však překvapení z výsledného produktu, který vznikal pod vedením zkušené režisérky Grety Gerwig (Lady Bird, Malé ženy). Barbie hýří energií, humorem i stylem, na který se musí zaručeně chytit i vyznavači tzv. nekomerčních příběhů.

Hlavní role ve filmu Barbie hrají Margot Robbie a Ryan Gosling. | Foto: Warner Bros.

Těžko říci, zda je účinek světa Barbie dopředu vypočítaný či přirozeně podmanivý, že nechá diváky na chvíli zapomenout na realitu a vtáhnout je do tajuplné říše snů. Je mi to popravdě jedno. Existuje spousta filmů, které se snaží o podlézání divácké přízni, aniž by na to po ostatních stránkách měly. To ovšem není případ Barbie, která vyniká nejen nádhernou kamerou, ale zejména působivou koncepcí výtvarného řešení, které vskutku nedá nepřipomenout legendárního Karla Zemana. Odkazů na klasická díla kinematografie se zde najde hned několik; za vše stačí zmínit dokonalou úvodní parafrázi Vesmírné odysey.

Největším lákadlem zůstává obsazení Margot Robbie. Hereččino kouzlo a něha jsou tak omračující, že skoro až zamrzí, že si nemohla ukrást film jen pro sebe. Stačí jediný úsměv a celé kino ji věrně následuje. Výkon je to stylizovaný, přesto svěží, s nádechem vrozené jemnosti, s níž její Barbie podává i občasně rušivou a nadbytečnou feministickou notu, jež však právě díky ní i pro běžného smrtelníka zůstává snadněji stravitelná. Opodál se pak motá Ryan Gosling jako Ken (po La La Landu opět v úžasné taneční kreaci), leč božskou Margot svou přesvědčivostí jen stěží dohání.

Přestože se v půlce snímek poněkud zadrhne a hrozí plačtivou moralitkou, ve finále se opět zázračně nadechne a vše přehraje s vtipem a rozkoší. Snad jen doušku v podobě setkání matky a dcery si tvůrci mohli odpustit. Ale co je nejlepší? Je pořád čemu se smát, aniž by si někdo musel připadat jako hlupáček. A když se k tomu přidá překrásná Margot se svým plnokrevným úsměvem a ryzí nenuceností, nelze Barbie neodolat.

Hodnocení: 75%