Hlavní hrdina Pavel se právě vrací z Izraele, kde zažil teroristický útok, a nese si s sebou náročné poslání. Musí něco udělat. Do toho začíná pracovat s kamarádem Plechem v jeho firmě na létání s drony, což je sice až druhá linie a kulisa příběhu, ale oproti té ryze politické je neskutečně zábavná, a samotná magie dronů obdivuhodně získává divácké sympatie a pod kapotou skrývá přirozený půvab. Rafinovaností vyzařuje celá dramatická skladba.

Tématu touhy po nápravě světa a celospolečenským konfliktům režisér nechává dostačující prostor, a často je mísí se svým osobitým humorem. Jeho cesta za spravedlností se zastávkou ve firmě na drony je hodně chytlavá. Zrada tkví v prostředí politiky, zejména té tuzemské. Jakmile jde o drony a zahraniční (politické) konflikty, o něž se Pavel zajímá, je film skvělý, stěžejní. Ovšem náhle následuje prostřih na domácí politickou scénu, a bohužel i na reálné kauzy. Citování ministrů Babišovy vlády či příprava „atentátu“ na Zemana jsou v tak chytrém díle skutečně jen zástěrkou doplněnou čistě na efekt, z přesvědčení. Koho? Toť otázka…

Kromě dronů kraluje Mádl

Ústřední dvojici chemika Pavla a obchodníka s drony Plecha ztvárnili Kryštof Hádek a Jiří Mádl, a je na místě podotknout, že sehranější dvojku bychom na půdě českého filmu poslední doby sotva našli. Hádek je tradičně perfektní, herecky se však o něco více zavděčí Mádl. Na jednu stranu je to zásluhou scénáře, jenž mu předepsal postavu divácky, názorově i charakterově vděčnou a zajímavou, ovšem Mádl jí dodal opravdový rozměr. Jeho hrdina je pohodář, přitom vždy profesionální, miluje drony a létání, a na rozdíl od všech ostatních postav Modeláře je zcela imunní vůči politice, ba dokonce sám se snaží z politiků „vydojit“ co nejvíce, a nápomoci je mu k tomu vlastní firma s drony. Mádlovo osvojení těla a hlasu nebudí výsměch, ale poklonu.

Nejlepší humor filmu stojí na postavě Plecha: Když se hádá s kamarádem Hádkem a snaží se mu vysvětlit své vidění světa, když je vzteky bez sebe, anebo ve chvíli, kdy jde do tuhého a v dálce jsou slyšet policejní houkačky, vždy je smích přítomen. Herecké pojetí této postavy by Mádlovi mohlo vynést prvního českého lva i další ocenění. Jedná se nejspíš o jeho zatím nejlepší herecký výkon.

Příliš mnoho politiky

Zelenkův film obsahuje jako vždy všechna tvůrčí řemesla. Od kamery, střihu, po vynikající hudbu. Oproti jeho režii to trochu vrže ve scénáři. Politická šablona, od zmíněné citace současné domácí scény, po fiktivní kandidáty na prezidenta je dosti rušivá a působí uměle. Bohužel to skřípe i v některých dialozích a v rozložení postav. Příliš komorní dialogy negativně vynikají především mezi hlavním hrdinou Pavlem a ženami, které do jeho životní cesty za spravedlností vstupují a zase z ní vystupují, avšak bez pointy. Veronika Khek Kubařová podává solidní úsměvný výkon, ujde i Kristýna Frejová, coby státní zástupkyně, ale z ženského zastoupení vyhrává postava tlumočnice Zuzany Fialové, jež zaujme svou mrštností i výrazem tajemné divošky. Děj režisér pozoruhodně graduje, poslání hlavního hrdiny příběh táhne kupředu, až do strhujícího finále, o němž nechcete vědět nic předem. Zelenka si vždy vybírá témata, která přesahují hranice domácí tvorby a Modelář není výjimkou. Jedná se o těžký psychologický polithriller a rozhodně není filmem pro všechny, naopak skutečně ocenit ho dokážou hlavně Zelenkovi fanoušci. Doporučuji předem zhlédnout trailer (jenž je skvělý) a usoudit, zda vás takto politický, zároveň osobní a za všechno vskutku náročný příběh může v kině zaujmout, čímž se dá snadno předejít zklamání. Pro běžného diváka totiž může Modelář představovat nereálnou „slátaninu“ vymyšlenou bláznem, šílencem. Proto dále navrhuji předem zhlédnout alespoň jeden film Petra Zelenky, nejlépe pak Knoflíkáře, popřípadě zmíněné Ztraceni v Mnichově. Alespoň částečná znalost autorova letitého stylu vám může pomoci najít u jeho Modeláře cestu k silnému zážitku. Chyby, další ze snímků značky „Petra Zelenky a jeho přátel,“ zajisté má, nicméně ve srovnání s běžnou českou tvorbou představuje dílo zcela jedinečné, nadčasové a jdoucí za posláním!

Marek Kuchař

Autor je student

Modelář je v českokrumlovském kině Luna promítán od 6. 2. 2020.

Modelář; 110 min/Česko; Drama/Thriller/Psychologický/Komedie

Režie a scénář: Petr Zelenka

Hrají: Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Helena Dvořáková, Zuzana Fialová, Veronika Khek Kubařová, Miroslav Hanuš atd.

Hodnocení­: 75%