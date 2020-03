Byť komedií z období II. světové války jsme viděli hned několik, Waititiho snímek ve světě jen těžko najde obdobu. Režisér vypráví zcela jedinečně, zábavně, bez jediného klišé, a napohled ztřeštěným způsobem, za nímž ovšem stojí do detailu vyšperkovaný scénář. Dílo, které Waititi bravurně zpracoval a dotáhl k dokonalosti je postaveno na nápadu, osobitém stylu, tvůrčí odlišnosti, a vtipu. A když je režisér skutečný filmař, divák je v sedmém nebi.

Jojo je hrdina!

Nápad a hravost, to je celý klíč k úspěchu. Jojo je malý německý hoch, má imaginárního kamaráda Adolfa Hitlera, žije jen s maminkou, zatímco otec válčí v Itálii, a on touží po jediném: Být nejlepším nacistou a stát Hitlerovi po boku. Zato maminka, jakkoli syna navenek podporuje v jeho válečném úsilí, skrývá nemalé tajemství… Co mě na celém filmu baví snad vůbec nejvíce je jeho přirozená síla, jež si zakládá na upřímnosti, opravdu tvrdém humoru, a lásce k vlastním hrdinům. Malého „nácíčka“ Joja si prostě zamilujete. Což je zásluhou především hlavního představitele. Roman Griffin Davis je přírodním úkazem. Dětský (ne)herec je neskutečně přirozený, svou roli si užívá, a je zřejmé že před kamerou objevil své pravé místo. Velmi dobře mu přihrává i Thomasin McKenzie, s níž je dokonale sehraný. Výborný je i sám Taika Waititi, který dodal postavě fiktivního Adolfa Hitlera tu nejzábavnější formu, o jaké se vám vůbec může zdát. Scarlett Johansson v roli Jojovy matky vyzařuje neskonalou půvabností, a je skutečně fantastická. Obdobně potěší přítomnost jako vždy výtečného Sama Rockwella, a dále Rebel Wilsonové či Archieho Yatese v roli Jojova kamaráda Yorkiho.

Nadsázka i síla

Atmosféru Waititi buduje od úvodního záběru. V záplavě „Heil Hitler“ a výbuchů smíchu do deseti minut oněmíte údivem a zůstanete němí až do skončení závěrečných titulků. Humoru je akorát, stejně tak bojových scén. Křehká proporce emocí a legrace je zde hodna obdivu. Žánrově Králíčka Joja zařadit je nemožné. Těžko se spokojí s označením „válečná satira,“ přestože její prvky zajisté má, rozhodně jimi na své sto osmi minutové cestě plné nápadů nekončí. Najdeme zde romanci, válku, rodinnou komedii, i western. Nechybí ani napětí, jež se nejvíce projeví při návštěvě gestapa. V druhé půli se dostaví i slzy a válka v přímém přenosu, a finální rozuzlení, nesoucí se v duchu jednoho velkého vítězství a prohry, přežití a smrti, a lásky zároveň, je absolutní špičkou. Krásnou výtvarnou stránku dotvářejí komorní výprava a prosté, přesto však nádherné kostýmy. Všechny aspekty filmařiny se zde výtečně spojují - od uvolněné stylizace a hravé hudby Michaela Giachinna, přes kameru, po samotné herce. Luxusní a průlomový je i výběr hudebních klasik od Beatles po Heroes od Davida Bowieho. U Králíčka Joja, ať už působí jakkoli, se těžko hledají chyby. Zamrzí snad jen, že některé postavy neměly až tolik prostoru, zejména pak úžasný Sam Rockwell v roli německého kapitána, toho času školitel Hitlerjugend, a samozřejmě vynikající Waititi coby Hitler. U tohoto mistrovského díla se bohužel od některých diváků dočkáme nepochopení a hysterie z důvodů morálních předsudků, pocitu zlehčování a výsměchu, takže ve finále tato skupina film v kině nenavštíví, a to je velká škoda a hlavně chyba! Králíček Jojo má v sobě totiž tak silné poselství, že všechny morální obavy hravě strčí do kapsy. A navíc, divák má po pár minutách jasno, komu se to vlastně smějeme. Králíček Jojo je kouzelná a nepopsatelná podívaná, kterou stojí za to vidět. A pak? Pak už se dá jen žasnout…

V českokrumlovském kině se Králíček Jojo promítá 11.3.

Králíček Jojo

108 min/USA/Česko/Nový Zéland

Komedie/Drama/Válečný

Režie a scénář: Taika Waititi

Hrají: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Archie Yates atd.

Hodnocení­: 85%

Marek Kuchař

Autor je student