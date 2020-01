Předesílám, že jsem slavnou předlohu nikdy nečetl, a žádnou z filmových adaptací neviděl. Šel jsem tedy na nové Malé ženy s pocitem mírné nejistoty, a očekáváním klasického, byť pravda zábavně, jak je u Grety Gerwig zvykem, vyprávěného ryze amerického příběhu, který mimo svůj domovský kontinent nemůže zanechat hlubší stopu. A ejhle! Po pár minutách je jasno. Greta Gerwig, nadaná autorka oscarové komedie Lady Bird, nebere v potaz žádné dějové ani profesní klišé, má svůj zápal (lásku) k danému tématu, a její verze „profláknutého“ příběhu osloví diváky všech kategorií. Její Malé ženy jsou totiž natočeny hravě, vtipně, poutavě, i dojemně.

Nevím, jak moc je Gerwig věrná předloze a je mi to ve finále úplně jedno. Sama si totiž našla klíč, se kterým k celému dílu přistupuje. Její moderní styl režie diváka ihned chytí, scénář si nechává prostor pro tajemství i zvraty, což je chvályhodné vůči těm, co neví o příběhu Malých žen vůbec nic. Je milé, že Gerwig nepracuje s vysvětlivkami, hravě si skáče v čase, a flashbacky jsou přirozené. Časté mísení časových rovin dodává filmu na svižném tempu. U pozorného diváka nehrozí, že se v ději ztratí - u Malých žen totiž ztratit pozornost snad ani nejde. Režie je vynikající, křehký scénář také. Všechna ostatní řemesla jsou výborná, od překrásné kamery, nádherných kostýmů, komorní výpravy, po famózní hudbu Alexandrea Desplata, která svou hravostí a citem dotváří mile uvolněnou atmosféru. Ale Malým ženám vládnou herečky!

Herecké dračice

Greta Gerwig si do svého filmu vložila to nejlepší, co se dá na hereckém trhu najít. Hlavní roli Jo Marchové, jedné ze čtyř sester, a jakési alter ego samotné spisovatelky Alcottové, ztvárnila naprosto vynikajícím způsobem Saoirse Ronan, jež s Gerwig už dlouho úzce spolupracuje, a je její dvorní herečkou. Výkon Ronanové je emočně silný, přesto zábavný, řekl bych až dokonalý. Silně ji konkuruje i Emma Watson v roli nejstarší sestry Meg, bravurní je i Florence Pugh v roli lehce vypočítavé Amy, a samozřejmě Eliza Scanlen, jež představuje laskavou Beth. Všechny herečky jsou na výši. Můžeme vyzdvihnout i Lauru Dern v roli paní Marchové, skvělá je i stále šarmantní Meryl Streep coby nerudná teta, snící jen o tom, že se alespoň jedna její neteř dobře vdá. Z herců mile překvapí Timothée Chalamet, jenž stále herecky dospívá, a postavu „Laurieho“ zahrál opravdu brilantně. Saoirse Ronan by za roli Jo svého hereckého Oscara už skutečně zasloužila. Obdobně i Florence Pugh, jež získala nominaci za vedlejší výkon.

Nevtíravě, chytře, vtipně

Malé ženy jsou romance, podobně jako loňské Zrodila se hvězda. Stejně jako Zrodila se hvězda mají za sebou několik filmových předchůdců, a přesto přichází s vlastní iniciativou, aktuálností, a stylem. Na Oscarech nejspíš ostrouhají, ale jedno je jisté: Jedná se o úkaz toho, jak má vypadat romance! A film toho má v sobě mnohem více. Krom hereckých velikánek, a skvělé režisérky, která znovu dokázala, jak velká filmařka se z ní stává, si v sobě Malé ženy nesou i nádech oddechu, spokojenosti, a touhy, to vše podtrženo vtipem. Ano, sem tam se v čase skáče příliš, jindy zase náročnějšímu divákovi milostná scéna způsobí cuknutí v oku, někde se dostaví i mírný sentiment. Ale všechny drobné vady na kráse setře chytré finále.

Vytvořit dobrý romantický film není snadné, a Greta Gerwig to zvládla na výbornou. Kdo hledá zábavný a dojemný film, tak musí vyrazit na Malé ženy. Po skončení závěrečných titulků máte v hlavě nádherný pocit z jedinečného zážitku, což je pro mě u filmu velmi důležité. Brzy na to se sice dostaví myšlenky o tom, co ve snímku vlastně byla skutečně pravda, a co jen fikce vytvořená pro obsah „Malých žen,“ na nichž Jo Marchová pracuje, ale když si odmyslíme všechny otazníky, zbyde nám čirý zážitek, překrásná atmosféra, a některým i slzy v očích způsobené dojetím z poetického příběhu, a za něž se mimo jiné nikdo nemusí stydět. Každá nová verze již natočeného by měla dopadnout alespoň jako Malé ženy. A že laťku nastavily hodně vysoko… O filmu nechtějte nic vědět předem. To se musí vidět! Romance, adaptace a jeden z nejlepších filmů roku 2019.

Malé ženy jsou v českokrumlovském kině Luna promítány od 30. 1.

Malé ženy; Drama/Romantický

135 min/USA

Režie a scénář: Greta Gerwig

Hrají: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern, Chris Cooper, Meryl Streep atd.

Hodnocení­: 80%

Marek Kuchař

Autor je student