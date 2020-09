Hlavní hrdina, bezejmenný agent se dostává do služeb tajemné organizace, kde je seznámen s tzv. uměním inverzní entropie, což jednoduše řečeno znamená, že pro dané předměty plyne čas obráceně. Hrdina má za úkol zabránit nastávajícímu zničení světa ruským zločincem, kterému se tato „časová hračka“ dostala do rukou. Tenet je druh filmu, o kterém nechcete předem nic vědět, paradoxně si ale před jeho zhlédnutím zjistěte co možná nejvíc o příběhu, časové inverzi a také o dalších dílech Christophera Nolana, o němž by se dalo říci, že je „hrátkami s časem“ doslova posedlý, ať už se jedná o jeho snímky Memento, Počátek nebo Dunkerk.

Tenet, jakkoli je originální, zvrácením událostí, které se již staly, odkazuje k druhému Terminátorovi, stavbou příběhu zase k tradiční bondovce. Jistě, agent 007 je jen jeden, nutno však podotknout, že akce a humor jsou v Tenetu nápaditější než v posledních bondovkách.

John David Washington hraje výtečně. Umí se rvát, má šarm i vtip. S klidem bych si dovolil tvrdit, že jestli má příštího Jamese Bonda hrát černoch, měl by jím být on. Skvělý je i Robert Pattinson coby hlavní hrdinův partner v náročné misi. Kenneth Branagh, jindy představitel sympatických postav, je zde tentokrát ďábelsky žíravý záporák. Naopak půvab dodává Elizabeth Debicki v roli jeho ženy. Potěší i drobné cameo Michaela Cainea, Nolanova kmenového herce.

Tenet vám nabízí prožít neskutečně silný zážitek s ještě silnější atmosférou. Není proč se bát nepochopitelného, bohatě stačí vnímat. Nolan celé dvě a půl hodiny ovládá vaši mysl a přirozenou autoritou hodnou nejlepšímu filmaři současnosti vás přesvědčí přistoupit na svou hru. Podobný pocit při sledování, kdy zarytě sedím na místě, upřeně hledím na plátno a tají se mi dech jsem v kině zažil snad třikrát (rád zmíním, že jedním z těchto případů byl i zmíněný režisérův Dunkerk).

Perfektní ozvučení, výborný střih, nádherná kamera. Na to všechno jsme u Nolana sice zvyklí, ale zároveň je znát, že se každým dalším filmem jako tvůrce vyvíjí a zlepšuje. Rád bych se pozastavil u hudby, která zde tvoří nedílnou součást vyprávění. Skladatel Ludwig Göransson se ocitl ve velmi obtížné situaci. Nolan je totiž už řadu let zvyklý na určitý hudební standard Hanse Zimmera, který byl bohužel zaneprázdněn jinou prací. Göransson složil pro Tenet hodně intenzivní hudbu. Myslím, že to, co Zimmer s Nolanem dovedli společně k dokonalosti v Dunkerku, který na znepokojivém soundtracku emočně stál, Göransson v Tenetu dál rozvíjí, byť se až příliš urputně snaží Zimmera napodobovat. Nicméně… funguje to.

Ano, Tenet není dokonalý. V druhé polovině chvílemi ztrácí tempo, občas je zbytečně výmluvný a dialogy lehce skřípou. Téměř všechno však napraví mistrovsky natočená akce, při níž se vám zastaví srdce. Tenet je filmem poměrně revolučním, nic podobného jsme dosud neviděli. Pokud byl režisérův vizionářský záměr povznést současný způsob vyprávění a natáčení filmů zase někam výše, myslím, že se mu to povedlo skvěle. Je radost sledovat, že vše, co se na plátně děje je natočeno bez vizuálních efektů, navíc na klasický filmový materiál namísto digitálu. Ve srovnání s jinými „akčními podívanými,“ kterých je v kinech ročně tucet, to doslova bije do očí.

Jestli chcete vidět opravdový film se vším všudy a zažít něco mimořádného, pak vyrazte na Tenet!

Marek Kuchař

Film Tenet se promítá v kinech od 27.8.2020. Tenet; 150 min/Akční/Sci-Fi; Scénář a režie: Christopher Nolan

Hrají: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Michael Caine atd.

HODNOCENÍ: 80%