Novinka Christophera Nolana si již stihla vydobýt status pravděpodobně nejočekávanějšího filmu roku a získat nadšené ohlasy od předních světových kritiků i filmařů. Nyní nastal čas ji adekvátně zhodnotit. Dokáže výsledek oslnit i jinak než jen dokonale zvládnutou technikou a hereckými výkony? Zrodil se opravdu velký film či rozpačitě stravitelná podívaná, jíž předcházel mediální boom spojený s legendou o „otci atomové bomby?“

Oppenheimer (2023) | Foto: se svolením CinemArtu

Od Nolana se očekávalo více než kdy předtím, zejména po všeobecně vlažněji přijatém Tenetu. A právě v tom tkví past na diváky, kteří půjdou na Oppenheimera s absolutní jistotou. Nolan tentokrát bohužel přepálil hranici únosnosti. Nikoliv z hlediska vkusu, nýbrž zvolenou délkou. Tři hodiny lze totiž cítit nejen pocitově. A tím se dostáváme k původci problematiky; scénáři. V Oppenheimerovi nic nechybí, ale paradoxně přebývá. Úvodní půl hodina, jež se nese v duchu klasické výstavby životopisných filmů tzv. "jak to všechno začalo", by šla s klidnou hlavou vypustit a skrze černobíle stylizované sekvence z doby pozdější rovnou přestřihnout do pusté krajiny Nového Mexika, kde skupina nejlepších vědců pod velením Oppenheimera pracuje na něčem velkém. Rozhodně by tím režisér snadněji udržel diváckou pozornost až do závěrečného bloku, který je naprosto stěžejní a přináší nosnou a údernou pointu. K velké škodě právě v této, v mých očích zcela klíčové části filmu se diváci začínají netrpělivě vrtět v sedačce a zdárně vyhlížet stále nepřicházející konec. Nolan o natáhnuté délce jistě věděl a snažil se ji zjevně zmírnit snad až příliš dynamickým střihem v první hodině.

RECENZE: Barbie je hit! Margot Robbie dokáže i feminismus prodat s něhou

Je však třeba dodat, že úmorná stopáž je pouhou a jedinou výtkou, již lze Oppenheimerovi udělit. Nolan natočil do detailu vybroušený opus o životě a díle J. Roberta Oppenheimera, stejně jako o údělu vědce a následků spojených s jeho objevem, zpytováním svědomí, zneužití politické i vědecké moci k intrikám a kolektivní hysterii (velmi důležitá linka "mccarthismu"). Žádné CGI, ultra-poctivá filmařina se vším všudy (IMAX formát, výprava, hudba). Ke všemu se zde najde prostor i pro estetickou opojnost (viz. zkouška atomové bomby, práce s tichem, ohnivá koule), která divákům doslova vyrazí dech. Jak tohle sakra natočili? prolétne hlavou každému, kdo ten nepopsatelný výjev na plátně spatří. Herecké výkony jsou skvělé, ať už hovoříme o představiteli hlavní role Cillianu Murphym, popřípadě přesně sekundujícímu Mattu Damonovi v roli generála Grovese. Potěší i přítomnost velkých herců v menších rolích (Rami Malek, Robert Downey Jr.), nicméně králem filmu zůstává Nolan coby režisér a také prorok nesoucí velkou pravdu celému lidstvu. A za to, že ji natočil jako první a „započal tak řetězovou reakci“, si zaslouží obdiv.

Hodnocení: 80%