Scénář Šarlatána, podobně jako další české životopisy, nezvládá pevně uchopit jeden obzvláštňující - výjimečný aspekt hlavní postavy, v tomto případě Mikoláškova „daru od Boha“ jménem léčitelství, a vystavět podle něj zápletku – drama. Šarlatán se Mikoláškově profesi věnuje jen jako jedné z částí jeho života, skáče sem tam, od léčení k politickému věznění a dále ke vztahu léčitele s jeho slovenským asistentem. Vyprávění nepomáhají ani o něco půvabnější retrospektivní návraty – lineární děj by zde seděl zkrátka více. Režisérka Agnieszka Holland točí precizně, nesklouzává ani k přílišně laciným banalitám, když pomineme občasné přehnané milenecké scény. Ostatní řemesla od kamery po masky s kostýmy jsou také slušná. Práce se světlem kameramana Martina Štrby, především ve scénách zkoumání moči, je obdivuhodná. V některých záběrech však prolnutí obrazu se znepokojující hudbou Antoni Komase – Lazarkiewicze tvoří lehce falešný efekt, chvílemi až matně připomínající atmosféru Skleněného pokoje, jenž byl víceméně natáčen stejnými tvůrci (kameraman, skladatel, architekt atd.).

Ivan Trojan je v titulní roli Jana Mikoláška skutečně mimořádný! Právě on je tím, kdo celý film vede, zakrývá slabá místa, a náleží mu za to největší uznání. Nemá však moc prostoru pro velké okamžiky. Scénář je sice poctivě napsaný, ale o skutečném Janu Mikoláškovi poví až závratně málo. Linku léčitelova vztahu s prezidentem Zápotockým jen zmíní, což je velká škoda. Příjemné zpestření nabídne hrdinův ostrý humor: „Pan doktor je vůl!“ či „Co na mě tak čumíš?“ „Velmi brzy zemřete.“ Šarlatán čítá vesměs stejné chyby jako nedávný Havel: Příliš běhá tam a zase zpátky, neumí si určit o čem chce vlastně vyprávět a na co by rád poukázal. Tak zkouší od všeho něco. Chvíli vypráví romanci, chvíli politický thriller. Nejsilnější momenty však zůstávají v Mikoláškově ordinaci plné čekajících pacientů se vzorky moči, kdy léčitel zkoumá zlatavě zabarvenou nádobku jednu po druhé proti světlu. Šarlatán je ve výsledku jako filmový Havel, jen v dramatičtějším obalu.

Osobně jsem čekal lepší, silnější film. Těšil jsem se na více kontroverzní a intenzivnější příběh s těžce zodpověditelnými otázkami: Byl Jan Mikolášek šarlatán nebo génius? / Byl podvodník nebo mu šlo opravdu o lidské zdraví? Na tyto otázky film odpoví bohužel až ryze upřímným doslovem v závěrečných titulcích.

Není sice zdaleka dokonalý, jen úctyhodný a solidní, ale i tak si Šarlatán svou šanci rozhodně zaslouží dostat. Zajímavý film o ještě zajímavějším člověku to totiž bezesporu je.

Marek Kuchař

Film Šarlatán je v kinech od 20.8. 2020

Šarlatán; Drama/Životopisný; 118 min

Režie: Agnieszka Holland; Hrají: Ivan Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Josef Trojan, Jiří Černý, Miroslav Hanuš atd.

Hodnocení: 70%