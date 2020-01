V Zakletém pírku se mu to oproti komedii Babovřesky, na níž zlákal do kina davy, či pohádce Nejkrásnější hádanka neúplně daří. Režisér a milovník klasických pohádek Troška ve spolupráci se svým druhým režisérem Markem Kališem totiž napsal více než pohádku nedotaženou romanci bez nápadu a bez špetky tvůrčí invence. Všechno už tu bylo. Mladá osamělá dívka, princ, láska, zlá princezna, čarodějka, a i ten nebožák vodník…

Zachraňuje vodník!

…nad čímž by se však ještě dalo mávnout rukou. Od Trošky se nikdy žádná velká filmařina nečeká. Ale když už nedokáže ani vést herce a snaží se inscenovat situace, a když to vůbec nejde, nahradit mluvu zpěvem, je něco špatně. Úvodní titulky s krásným hudebním doprovodem jsou vskutku skvělé a hravě dostanou diváka do velkého očekávaní. To je však náhle zborceno, nikoli s příchodem Anastasie Chocholaté, na jejímž výkonu v roli Aninky, respektive následné souhře s Lukášem Pavláskem, film stojí, ale s pohledem na dvojici zlých Aninčiných sester v podání Lucie Polišenské a Šárky Vaculíkové, jejichž „výkony“, pokud se tomu tak dá říkat, se dají nazvat doslova hereckým otroctvím v obráceném slova smyslu. Dámy totiž vůbec nehrají! U dvou hereček bychom to ještě mohli odpustit, ale následné představení Petra Urbana v roli zakletého prince, evidentně předabovaného, aby toho nebylo málo, to už je moc! A podobných zjevů je bohužel víc a víc.

Dokonce i Dana Syslová v roli zlé čarodějky je zralá na reparát z herectví (před ní však stojí dlouhý mužský zástup amatérů). Kdo funguje? Jednoduše Chocholatá v roli Aninky, Pavlásek coby její doprovázející vodník, jemuž i občasnou trapnost díky jeho přirozené komičnosti snadno odpustíme, a Sara Sandeva v roli zlé princezny. Záporná role jí sedí značně více nežli hodná pohádková bytost. Problém je, že i tito tři jediní skuteční herci v Zakletém pírku fungují na bázi: Hrát? Teď ano/Teď ne, takže sami hereckou jednotku nahoru nevytáhnou.

Smutně odbyté

Co se týká příběhu, jak jsem již napsal, i přes klišé by s trochou poctivé filmařiny obstál. Filmařsky ale Zakleté pírko strádá jak režijně, pokud se o režii vůbec dá mluvit, a scenáristicky, tak i v ostatních řemeslech. Kamera vcelku ujde, ale nenabízí nám hlubší obrazové vyjádření, které by pohádka měla nepochybně mít.

Kostýmy a dekorace jsou vyloženě odfláknuté. Lukáš Pavlásek působí, že přišel v kostýmu vodníka oděn již z domova. A detaily? To, že se hraje léto a točí se na jaře, přece neznamená, že musí Troška a dekoratéři v každém druhém záběru nechat vyniknout umělé houby, které působí jako pěst na oko. Střih, přesněji střihové efekty, které tvůrci nabízejí a jimiž se snaží upoutat divákovu pozornost, jsou zcela mimo. Klad přinášejí vizuální efekty, se kterými ovšem režisér nakládá, jak se mu zlíbí, aniž by si uvědomoval že by se občas na místo jedné scény hodily spíše do té druhé, kterou nechá být tak, jak je.

A poté je tu hudební doprovod. Písničky nefungují. Za o Miloš Krkoška se snaží svou hudbou film vytáhnout výše, ale proti špatně natočenému materiálu je i ta nejlepší možná hudba slabá. Nicméně jestli jeden filmařský aspekt u Zakletého pírka neselhává, pak je to právě hudba. Zamrzí jen, že Troška neumí plně využít její sílu.

Nu, bylo tu vytčeno hodně negací. Nicméně pořád se bavíme o mírném podprůměru, který by vydal za čtyřicítku. Pět procent navíc náleží Troškovi za to, že ač jeho filmy kvalitativně strádají, stále točí neskonale bez zášti a hlavně upřímně. Zakleté pírko je pokus o pohádku, který se jednoduše nepovedl. Doufám, že to Troška pochopí, uzná a zkusí něco jiného. Někdo může být toho názoru, že Troška nic kloudného nikdy nenatočí. Ale my ostatní víme, že své filmařské schopnosti prodat už párkrát skutečně dokázal. Je čas, aby to zopakoval.

Marek Kuchař

Autor je student

Zakleté pírko je v Českém Krumlově promítáno od 2.1.2020. Slavností předpremiéra v Českém Krumlově za účasti herců a režiséra se uskutečnila 28.12.2019.

Zakleté pírko

Pohádka/Romantický

95 min/2019

Režie: Zdeněk Troška, hrají: Anastasia Chocholatá, Lukáš Pavlásek, Sara Sandeva, Dana Syslová, Petr Urban atd.

Hodnocení­: 45%