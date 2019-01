Český Krumlov /VIDEO/ - Pátý reprezentativní ples města Český Krumlov nezklamal. O tom, že se těší veliké oblibě, svědčí fakt, že vstupenky na něho byly - podle slov starosty Dalibora Cardy - vyprodány během sedmi minut.

Návštěvníky sobotního plesu vítal osobně starosta s chotí, hostesky se skleničkou sektu a také oživlé kostýmované postavy z Maškarního sálu krumlovského zámku za hudebního doprovodu pianina.



Večerem provázel známý český herec a moderátor Tomáš Měcháček. Doplňoval ho jeho herecký kolega Justin Svoboda, moderátor, scenárista a dramaturg, který svůj obličej po celý večer skrýval pod maskou.



Ples začal netradičním předtančením. Dvě dívky představily twirling, který kombinuje taneční a gymnastické pohyby s prvky baletu a náčiním - twirlingovou hůlkou.



O skvělou muziku se postaral Metroklub Big Band. Zahrál domácí i světové hity a tanečníky na parketě krumlovské jízdárny zásobil skladbami v rytmu standardních i latinsko-amerických tanců jako jsou polka, valčík, waltz, cha-cha, rumba, jive, tango apod.



Inspirací pro zdatné návštěvníky v sále se stalo taneční vystoupení páru známého z televizní soutěže StarDance - když hvězdy tančí, a to Veroniky Arichtevy a Michala Necpála. "V Českém Krumlově jsme měli premiéru. "Bylo to naše první vystoupení po soutěži, tančilo se nám výborně," sdělili s úsměvem.



Návštěvníky ale neminula ani bohatá tombola, v níž se hlavní ceny, jako divočák, televize, vstupenky na Mezinárodní hudební festival a další losovaly veřejně.



Návštěvníci, kteří se nechali stylově vyfotografovat pracovníky Musea Fotoateliéru Seidel v předsálí, přispěli do finančního daru, který bude věnován prachatickému Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.