V muzeu na vás čeká stálá expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století, která přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města, a také unikátní keramický model historického jádra města Český Krumlov. Ten zachycuje historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200. Nakouknout můžete také do barokní jezuitské lékárny, ojediněle dochovaného souboru zařízení barokní oficíny.

Indiáni - když historie ožívá, to je název expozice, která působivě přibližující život lovců bizonů a válečníků z Velkých plání v období 1840-1880. K vidění jsou repliky indiánských zbraní, oděvy a mnoho dalšího. V rámci výstavy je připravena také indiánská herna pro děti. Výstava končí už 13. října, proto si ji nenechejte ujít!

Vernisáž bude mít ve středu 4. října výstava Ex Libris z mezinárodní soutěže, která se konala u příležitosti 37. kongresu FISAE v Praze v roce 2018. Výstavní přehlídka představí reprezentativní výběr z bohaté kolekce soutěžních prací předních tuzemských a světových tvůrců ex libris, včetně prací, které získaly nejvyšší ocenění. Výstava je pořádána v rámci Grafického sympozia sjezdu Spolku sběratelů a přátel ex libris Český Krumlov 2019 a potrvá do 3. listopadu.

Radostný svět Marie a Martina Šítalových, to je výstava naivních obrázků manželů Šítalových z Velešína, které lze vnímat jako malovanou poezii dvou čistých duší v éře reálného socialismu. Jejich tvorba neušla zájmu mnoha sběratelů, stejně jako i domácích a zahraničních galerií zabývajících se tímto svérázným a specifickým druhem umění. Termín výstavy: 29. 10. 2019 - 5. 1. 2020.

Druhá (podzimní) komentovaná vycházka zámeckým parkem v Červeném Dvoře se koná v úterý 8. října. Využijte jedinečnou možnost a přijďte si prohlédnout interiéry zámku s přilehlým krajinářským parkem, kterým vás provede tým odborníků Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Doprava po vlastní ose, sraz na nádvoří zámku je v 15.15 (autobus z Českého Krumlova jede ve 14.44 nebo ve 14.50). Vstup volný.

V muzeu je otevřeno od úterý do neděle 9:00–12:00 / 12:30 – 17:00. Více informací najdete na www.muzeumck.cz.