Šesťačka Kamila Máčová z Českého Krumlova ovládla Zlatou strunu

Český Krumlov – Jeden úspěch za druhým sklízí na poli hudby jedenáctiletá Kamila Máčová z Českého Krumlova. Tím nejnovějším je vítězství v celostátní soutěži Zlatá Struna v Plzni v kategorii do 14 let, kde soutěžila s písněmi Piráti od Zuzany Navarové a se slovenskou lidovkou To ta Helpa.

„Ke kytaře jsem se dostala přes Hanku Havlíčkovou z DDM,“ říká nadaná hudebnice a členka českokrumlovské kapely Andromeda, která si na folkových soutěžích také nevede špatně. „Chodily jsme s kamarádkami na populární zpěv a já si k němu přibrala i kytaru a skloubila jsem to dohromady.“



Na hudební dráhu se ale Kamila Máčová vydala mnohem dřív. „V necelých čtyřech letech jsem začala chodit do sboru k Lukáši Holcovi,“ vzpomíná na své hudební počátky. V šesti začala hrát na klavír, nyní má v ZUŠ rozšířenou výuku pod vedením Jitky Šlechtové. „V ZUŠ studuji i sólový zpěv u paní učitelky Zuzany Vrbové a chodím ještě do dramatického oboru k Romanu Kyselkovi,“ pokračuje ve výčtu. „A letos jsem si přibrala ještě akordeon u paní učitelky Pustějovské.“



Kamila Máčová je v šesté třídě, ale vzhledem ke svému velkému vytížení má domácí vzdělávání. „Je registrovaná pod ZŠ Březová u Uherského Hradiště, což je jediná škola u nás, která vyučuje přes internet,“ vysvětluje Kamilina maminka Zuzana Máčová. „S paní učitelkou se vidí přes skype. A protože nemá předměty typu tělocvik nebo hudební výchova, má více volného času. Každý den odchází v půl jedné z domova a jenom v ZUŠ tráví 11 hodin týdně.“



Ale Kamila Máčová se nevěnuje jen hudbě. Hraje také závodně volejbal a zbytek volného času věnuje četbě. „Občas i píše, její povídky mají také úspěch,“ dodává její maminka-manažerka volného času. „Letos vyhrála literární soutěž, kterou vyhlásila Městská knihovna Český Krumlov, a to s povídkou Tajemství rodokmenu.“



Soutěžní úspěchy Kamily Máčové:

vítězství ve Zlaté Struně (sólo zpěv s kytarou)

vítězství v Jihočeské dětské Portě (v sólu i s kapelou Andromeda)

vítězství na celostátním Festivalu Brána (sólo)

2. místo v celostátní soutěži Brána (s kapelou Andromeda)

2. místo v mezinárodní soutěži PRO BOHEMIA v Ostravě ve hře na klavír

Autor: Zuzana Gabajová