Český Krumlov - Už od sobotních osmi hodin ráno můžete v Českém Krumlově sledovat dění na druhém zámeckém nádvoří v rámci Slavností pětilisté růže. Na zámku bude totiž po celý den až do 18 hodin držet stráž Schwarzenberská granátnická garda.

A v 8.30 hodin můžete na Gardeplace sledovat slavnostní ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na strážnici. V té době se také ozve troubení fanfár ze zámecké věže. Poté bude garda každou hodinu provádět střídání stráží.

Sobotní program slavností bude tradičně mohutný:

Sobota 23. 6. 2018

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

10.00 - 10.15 Zahájení programu - Wild Sticks - českokrumlovský bubenický soubor

10.15 – 10.45 Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy - výcvik dělostřelců, unikátní zábavně poučná interaktivní show s 10 miniaturními kanony, včetně střelby z nich. Jedinečný zábavně poučný projekt Mgr. Miloslava Vaváčka.

10.45 – 11.00 Bibbiena - jedna z nejlepších italských praporečnických skupin předvede klasickou praporečnickou show s vlastním hudebním doprovodem.

11.00 – 12.00 Dei Gratia - středověká hudba v podání táborské kapely

12.00 – 12.30 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

12.30 – 12.50 Balestra Letohrad – šermířské ukázky - šermířský a scénicko-kaskadérský spolek

13.00 – 13.30 Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy - dělostřelecká exhibice, unikátní zábavně poučná interaktivní show s 10 miniaturními kanony, včetně střelby z nich. Jedinečný zábavně poučný projekt Mgr. Miloslava Vaváčka.

13.30 – 13.45 Monadria Polygamica - praporová performance – skupina praporečníků z Brna a Prahy ve svém umění propojuje tradiční italské umění ovládání praporu s uměním pohybu.

13.45 – 14.45 Hudební soubor Cink Prachatice - soubor vytvořený ze studentek a pedagogů Střední pedagogické školy Prachatice.

14.45 -15.00 pauza - příprava na průchod historického průvodu

15.00 PRŮCHOD HISTORICKÉHO KOSTÝMOVANÉHO PRŮVODU

17.00 – 24.00 Malý festival STŘEDOVĚKÉ HUDBY:

17.00 – 18.15 Řemdih - původně rocková kapela s repertoárem středověké hudby ve všech jejích polohách. Zastoupeny jsou pijácké a milostné písně, duchovní vícehlasé zpěvy i dvorské tance. Kontrastem ryčných instrumentálních skladeb jsou zpívané vážné vícehlasé písně a capella

18.45 – 20.00 Bohemian Bards – středověká hudba v novém a progresivním stylu. Hudba skupiny Bohemian Bards je volně inspirována hudbou středověku od 13. do 15. století. Kromě středověkých písní v českém, latinském a starém haličském jazyce nabízí skupina i své vlastní instrumentální kompozice.

20.30 – 21.40 Krless - evropská hudba období 13. - 15. století, tj. vrcholného středověku. V jejich hudbě uslyšíte ozvěny středověkého duchovna, hospodskou tancovačku i orientální smyslnost a rockový drive současného světa.

Cca 21.50 PRŮCHOD OHŇOVÉHO PRŮVODU

22.30 – 24.00 BraAgas - world music. Repertoár tvoří lidové písně z celé Evropy - Španělsko, Okcitánie, Galícile, písně Sefarditů, Skandinávie a Balkánu. BraAgas jsou jedinečné především díky propracovaným vokálům, zajímavé instrumentaci a temperamentním rytmům.

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, I. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ

10.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH



GRANÁTNICKÁ GARDA, Gardeplac (II. zámecké nádvoří)

8.00 – 18.00 Schwarzenberská granátnická garda - celodenní stráž se střídáním v každou celou hodinu

8.30 Slavnostní ranní ceremoniál vztyčování gardových praporů na strážnici

8.30 – 9.00 Troubení fanfár ze zámecké věže



KLÁŠTERY ČESKÝ KRUMLOV

10.00 – 18.00 50% sleva na návštěvu expozic: Interaktivní expozice pro rodiny s dětmi, Život a umění v českokrumlovských klášterech

10.00 – 20.00 Sdružení Hrady na Malši - prezentace tradičních středověkých řemesel i bohatých činností, kterými se nadšenci ze sdružení snaží zachraňovat mizející hrady, oživovat je a široké veřejnosti tak vážnou i nevážnou formou prezentovat naši historii.

10.00 – 20.00 Historický, ručně ovládaný dřevěný kolotoč - Obří zábavní kolo má své kořeny již v dobách Starého Říma. Počátkem 17. století se tato kratochvíle stává atrakcí na francouzském královském dvoře Ludvíka XIV. i na hradech německých a ke konci století se obří kola objevují i na všech dalších evropských dvorech jako vzrušující zábava princů, princezen, královen a králů. Později se pak dřevěná kola dostávají i na jarmarky v podhradí a začíná je pro svou zábavu využívat i lid prostý.

10.00 – 20.00 Věštírna – budoucnost a mnoho dalšího vykládá kartářka Martina



KLÁŠTERNÍ DVŮR A NÁDVOŘÍ KLARISEK

11.00 – 11.30 SHŠ Grál Brno – bubenické a šermířské ukázky předvedou šermíři z Brna a širokého okolí

11.30 – 11.45 Salome - soubor historického tance v tanečních ukázkách

11.45 – 12.00 Monadria Polygamica a Wild Sticks – společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovského bubenického souboru

12.00 – 12.30 Paolo Garbanzo – kejklíř a žonglér z Nového světa

12.30 – 13.15 Krless a In Flamenus - světská středověká hudba v podání známé pražské kapely doplněná od 12.45 hodin vystoupením a orientálních tanečnic a fakíra z moravské Sokolnice

13.15 – 13.45 Adorea - Šermíři Olomouc – šermířské fresky které spojuje akce, humor a napětí

14.00 – 14.30 Vojta Vrtek - kejklíř, žonglér všeuměl Vojta Vrtek z Doudleb

14.30 – 15.00 Radek Interholz – klasická kytara – nádvoří klarisek

15.00 – 16.30 Pauza

16.30 – 17.00 Vojta Vrtek - kejklíř, žonglér všeuměl Vojta Vrtek z Doudleb

17.00 – 17.30 Campanello – tance období rokoka z dvorů významných evropských panovníků

17.30 – 17.45 Bibbiena - praporečnická show jedné z nejlepších italských praporečnických skupin s vlastním hudebním doprovodem.

17.45 – 18.30 BraAgas a El Raks Sáel - společné vystoupení známé pražské kapely, hrající středověkou světskou hudbu a brněnských orientálních tanečnic

18.30 – 19.30 Bratři z Růže - Podivuhodná dobrodružství – pohádky jak je neznáte v podání českokrumlovských šermířů (klášterní dvůr)

19.30 – 20.00 Dei Gratia - středověká hudba v podání táborské kapely

20.30 – 21.30 Quanti Minoris - Hrad rock, aneb středověký pouliční bigbeat



KLÁŠTERNÍ KOSTEL BOŽÍHO TĚLA A PANNY MARIE

11.00 - 12.30 Chairé Příbram a pěvecký sbor Bellaria Český Krumlov – koncert duchovní hudby



KŘÍŽOVÁ CHODBA MINORITSKÉHO KONVETU

18.00 – 18.30 Radek Interholz – klasická kytara

19.30 – 20.15 Krumlovský komorní orchestr - Nocturno od baroka po současnost



KLÁŠTERNÍ ZAHRADA „NA TRAMÍNU“

10.00 – 20.00 Sokolnický dvorec – ukázky sokolnictví - výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků a letové ukázky



KLÁŠTERNÍ ZAHRADA „U ALTÁNU“

17.00 – 19.30 Barokní kratochvíle – Agentura A.R.G.O. a AKA – akademie rytířských umění - garden party krumlovského barokního dvora - v rámci programu ochutnáte atmosféru romantického baroka, prohlédnete si a vyzkoušíte na několika stanovištích různé barokní dovednosti a hry i tanec. K vidění budou mimo jiné i postavy z Maškarního sálu, bojové a lovecké zbraně.

PIVOVARSKÁ ZAHRADA

10.00 – 24.00 PIVOVARSKÁ KRČMA - Dobové speciality z udírny a staročeské speciality, originální krumlovské pivo z Historického pivovaru Český Krumlov

10.00 – 19.00 Al Rašíd - historické zábavné atrakce, které jsou konstruovány dle podkladů z dob našich dědů, pradědů a prapradědů; od orientu, přes gotiku, baroko a renesanci starého kontinentu, až po staročeskou pouť.

10.00 – 19.00 Bojová aréna, hry pro děti a mládež – bojová aréna spojená s výcvikem, lukostřelbou, přetahováním lanem, zápolením imitující šerm za použití maket zbraní, historizujícími stolními hrami ad. Ve spolupráci se spolkem Rosenthal z.s.

10.00 – 19.00 Makety dobývacích strojů – Trebuchet (vahadlový metací stroj), Katapult, Dělo. Zpoplatněno.

10.00 – 19.00 Lukostřelba – na náplavce u Pivovarské zahrady. Zpoplatněno.

10.00 – 19.00 Jízdy na ponících. Zpoplatněno.



Program

10.00 Zahájení programu – úvodní slovo moderátora

10.15 – 11.15 Tempus Folk - středověký folk-rock. Kombinací moderních hudebních nástrojů a replik středověkých hudebních nástrojů vdechuje Tempus nový život starým tradicionálům a středověkým melodiím.

11.15 DREZURA FRÍSKÝCH KONÍ – Monika a Leoš Novotní (ČR)

Fríský kůň patří mezi nejstarší evropská plemena koně. Pochvalné zprávy nám o něm zanechali již staří Římané, kteří chválili jeho výkonnost. Fríští koně vynikají učenlivostí, výborným charakterem, mírnou, přátelskou povahou a elegancí. Tento kůň je pro svůj vzhled nazýván „černou perlou“.

11.45 – 12.15 Adorea - Šermíři Olomouc – šermířské fresky které spojuje akce, humor a napětí

12.15 – 13.15 Gothien – středověká hudba z Plzně

13.15 – 13.30 Bibbiena - italská praporečnická a hudební skupina – velkolepá praporečnická show s vlastním hudebním doprovodem.

13.30 – 14.00 Páni z Kolína – výcvik halapartníků aneb verbuňk. Vstupte s námi do armády naší veliké císařovny Marie Terezie. Ukázky výcviku vojáků v 18. století si můžete všichni vyzkoušet na vlastní kůži.

14.00 – 14.30 Komedianti na káře - kejklířské představení pro malé i velké

14.30 – 15.30 Tempus Folk - středověký folk-rock

15.30 – 16.30 pauza

16.30 DREZURA FRÍSKÝCH KONÍ – Monika a Leoš Novotní (ČR)

16.50 – 17.30 Divadlo Facka – Tůdle a Nůdle - dva klauni, kteří utíkají z cirkusu a zakládají si společně s dětmi cirkus svůj vlastní.

17.30 – 18.30 Wolgemut - hudební skupina kočujících minstrelů z Německa

18.30 – 19.00 In Flamenus - vystoupení fakíra a orientální tanečnice s hady

19.00 – 19.30 Paolo Garbanzo - Paolo Garbanzo – kejklíř a žonglér z Nového světa

19.30 – 20.00 Alla Danza – tance z období renesance

20.00 – 20.15 Wild Sticks - českokrumlovský bubenický soubor

20.30 – 21.30 ARCUS – gothic music – chomutovská kapela, která hraje převážně gotickou hudbu, kde se v jejím podání snoubí středověké kořeny s moderním pojetím tohoto druhu hudby.

21.30 – 22.15 – technická pauza – příprava na příchod průvodu

22.15 - 22.30 PŘÍCHOD OHŇOVÉHO PRŮVODU

22.30 – 23.00 Monadria Polygamica a Bibbiena – společné vystoupení praporečnických skupin z České republiky a Itálie. Jedinečné vystoupení plné vrcholného praporečnického umění přímo ze země svého původu sahajícímu až do období renesance, s hudebním doprovodem.

23.00 – 23.30 Palitchi a In Flamenus - společná komponovaná ohňová show



NÁDVOŘÍ PRELATURY, HORNÍ ULICE

10.30 - 11.00 Malé divadélko Praha – „O kohoutkovi a slepičce“

- pouliční fraška pro malé i velké diváky

11.30 – 12.15 Téměř divadelní společnost České Budějovice – „Zlatá husa a modrý kahanec“ – pohádky pro malé i velké diváky

12.45 – 13.15 Malé divadélko Praha – „O Palečkovi“ – klasická pohádka pro malé i velké diváky

13.45 – 14.25 Téměř divadelní společnost České Budějovice – „Nafrněná princezna“ – pohádka pro malé i velké diváky

15.45 – 16.45 Divadlo ŠŮS Praha – „Staré pověsti české“ – naše národní pověsti prostřednictvím loutkářů pro malé i velké diváky

17.15 – 18.15 Divadlo DOKOLA – „O Budulínkovi“ – klasická pohádka pro malé i velké diváky

18.45 – 19.15 TÉMĚŘ DIVADELNÍ SPOLEČNOST České Budějovice – „Matěj kovář“ – pohádky pro malé i velké diváky

19.45 – 20.30 Divadlo DOKOLA – „Čert a Káča“ – klasická pohádka pro malé i velké diváky

21.00 – 22.30 DK Jirásek Česká Lípa – „Commedia ala carte“ – crazy komedie o trosečnících ze Sardinie ve stylu Commedia dell´arte



SEMINÁRNÍ ZAHRADA U HOTELU RŮŽE

13.15 – 14.00 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely

MASNÁ ULICE

11.00 – 11.30 Komedianti na káře - kejklířské představení pro malé i velké

11.30 – 12.00 Bohemian Bards – středověká hudba v novém a progresivním stylu

12.00 – 12.30 Petr Theimer - kejklíř na chůdách

12.30 – 13.00 Harcíři z Rokycan – šermířské ukázky

13.00 – 13.30 Řemdih - středověká hudba ve všech jejích polohách

13.30 – 14.15 Divadlo Facka – Cirkus necirkus - cirkusová pohádka pro malé i velké

16.30 – 17.15 Hudební soubor Cink Prachatice

17.30 – 18.00 Šermířská skupina Taurus – brněnští šermíři v manýristickém příběhu podle skutečné události

18.00 – 18.30 Fremitus Aetheris – středověká i renesanční hudba

18.30 – 19.00 SHŠ Grál Brno - představení pro děti i dospělé v podání brněnské šermířské skupiny

19.00 – 19.30 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

19.30 – 20.00 Gothien – středověká hudba z Plzně



ŠIROKÁ ULICE

11.00 – 11.30 Šermířská skupina Taurus – brněnští šermíři v manýristickém příběhu podle skutečné události

11.30 – 12.00 Fremitus Aetheris a Alla Danza - společné vystoupení muzikantů a skupiny historického tance

12.00 – 12.30 Bratři z Růže – šermířské ukázky v podání českokrumlovské skupiny

12.30 – 13.00 BraAgas a El Raks Sáel - známá pražská kapela, hrající středověkou světskou hudbu a brněnské orientální tanečnice ve společném vystoupení

13.00 – 13.45 Arcus – hudba 12.- 15. století ze všech koutů Evropy

14.00 – 14.30 Benga Čave - vystoupení českokrumlovského romského tanečního souboru

16.30 – 17.00 Amare Romane Čave - vystoupení českokrumlovského romského tanečního souboru

17.00 – 17.30 SHT Mariane Libčice - taneční soubor od vltavských břehů

17.30 – 18.00 Balestra Letohrad – šermířské ukázky - šermířský a scénicko-kaskadérský spolek Balestra aktivně vystupuje ve střední Evropě od roku 2008.

18.00 – 18.15 Monadria Polygamica a Wild Sticks – společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovského bubenického souboru

18.30 – 19.00 Komedianti na káře - kejklířské představení pro malé i velké

19.00 – 19.30 Harcíři z Rokycan – šermířské ukázky skupiny historického šermu

19.30 – 20.00 Vojta Vrtek - kejklíř, žonglér všeuměl Vojta Vrtek z Doudleb

20.00 – 20.30 Řemdih - středověká hudba ve všech jejích polohách

20.30 – 21.00 Amare romane Čave – českokrumlovský romský taneční soubor za doprovodu kytaristy



HRADEBNÍ ULICE – DIVADELNÍ SCÉNA

11.00 Oživlá ulice

12.30 The Dark Blue Elephants (hudba)

13.00 Tři zlaté vlasy děda Vševěda (divadlo Víti Marčíka)

14.00 Oživlá ulice (rodina Vlčkova a Marčíkovi)

15.00 The Dark Blue Elephants (hudba)

15.30 Kolotoč pohádek (divadlo Já to jsem)

16.30 Oživlá ulice (rodina Vlčkova a Marčíkovi)

17.30 Sněhurka a sedm trpaslíků (divadlo Víti Marčíka)

18.30 Oživlá ulice (rodina Vlčkova a Marčíkovi)

19.30 Pinocchio (divadlo Já tojsem)

20.30 The Dark Blue Elephants (hudba)

21.00 Mysterium světla



MĚSTSKÝ PARK

MĚSTSKÝ PARK, u Hotelu Gold

10.00 – 19.00 Historické hry – jízda na sudu, kolotoč, houpačka, koňokol a další hry z dílny Antonína Plamínka Pazdery.



MĚSTSKÝ PARK, u dětského hřiště

10.00 – 22.00 Dobové ležení v Městském parku ve stylu 13. - 16. století (středověk na dotek) – dobová řemesla, vojenská jednotka, nahlédnutí do táborového života a historický program

10.00 Začátek workshopů a výcviků. Oblékání bojovníků na střety. Účast za dobrovolný poplatek.

10.15 – 11.00 Hromadné i duelové střety v plné zbroji, převážně nesecvičený volný bojový šerm

11.00 – 12.00 Taneční vystoupení Fioretto Český Krumlov a Hofdanserey zu Burghausen

12.00 – 12.30 Rožmberští předkové –zábavné a poučné představení nejvýznamnějších Rožmberků

12.30 – 13.30 Hostina

14.00 Odchod účastníků na hlavní průvod

16.45 – 17.00 Oblékání bojovníků na střety.

17.00 – 18.00 Hromadné i duelové střety v plné zbroji, převážně nesecvičený volný bojový šerm

18.00 – 19.00 Lukostřelecký turnaj

19.00 – 20.00 Hostina

20.00 – 21.45 Taneční veselí

21.45 – 22.00 Ohňová show



10.00 – 19.00 Miniškolička práskání bičem

Návštěvníci si vyzkouší ovládání biče a pokusí se trefit některý z připravených terčů. Součástí je i aktivní ukázka práskání bičem zkušených bičařů a expozice různých druhů bičů.



MĚSTSKÝ PARK, břeh řeky Vltavy u dětského hřiště

22.00 Nálodní divadlo – Bruncvík – divadelní projekt českokrumlovského výtvarníka Marka Borsányiho a Voroplavby Radka Šťovíčka. Kromě hlediště vytvořeného z vorů (omezená kapacita) lze sledovat představení i z říčního břehu.



VOROPLAVBA RADKA ŠŤOVÍČKA

10.30 - 18.30 Vyhlídkové plavby na voru (každou druhou hodinu) - cena 410 Kč

10.00 - 19.00 Přívoz na řece Vltavě – cena 20 Kč



SYNAGOGA

19.00 – 20.00 Rudolfínské tance v zámku a podzámčí – soubor historického tance z Českého Krumlova Fioretto a vokálně – instrumentální soubor dobových nástrojů z Příbrami Chairé



STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK - JIŽNÍ ZÁMECKÉ TERASY

23.30 ANTICKÝ PRŮVOD NA VORECH NA VLTAVĚ - vory s antickou družinou. Trasa ke sledování: Rybářská ulice – lávka pod Plášťovým mostem – Ostrov – Lazebnický most. Ve spolupráci s Voroplavbou Radka Šťovíčka, olympionikem Václavem Chalupou, Markétou Stormovou a Jakubem Baranem.

24.00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ NA JIŽNÍCH ZÁMECKÝCH TERASÁCH o délce 15 minut. Ohňostroj se skládá ze dvou částí, z komornější části odpálené z jižních zámeckých teras a výškové části.